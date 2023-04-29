В Британии секретные документы о Королевском флоте нашли в туалете паба – The Sun

В городе Барроу в Великобритании в уборной паба Furness Railway обнаружили секретные файлы о новой атомной подлодке HMS Anson. Стоимость указанного судна – 1,3 миллиарда фунтов стерлингов.

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Об этом сообщило издание The Sun. Отмечается, что в файлах содержалась информация о внутренней работе корабля с торпедами. Также в досье были ключевые данные о гидравлике HMS Anson, управляющей торпедными люками, рулевым управлением и плавучестью.

"Я зашел в туалет, документы лежали на полу в кабинке. Любой мог их найти. Повезло, что российский шпион их не обнаружил", – отметил источник, добавив, что в тот вечер паб был переполнен, в частности, и военными.

Сообщается, что файлы были отмечены грифом секретности. Они использовались подводниками, изучающими, как изолировать и разгерметизировать элементы системы лодки.

В Королевском флоте Британии отреагировали на ситуацию, заметив, что найденные документы являются общими ресурсами и не содержат никакой секретной информации. Сейчас там проводятся служебное расследование по этому поводу.

HMS Anson – британский линкор типа "Кинг Джордж V". Лодка, оборудованная тяжелыми торпедами и крылатыми ракетами Tomahawk, в феврале 2023 года впервые вышла в открытое море. Она может работать 25 лет без дозаправки и способна совершить кругосветное плавание, не всплывая на поверхность.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 7 апреля The New York Times известила, что в сеть попали секретные документы с планами США и НАТО по усилению ВСУ перед запланированным контрнаступлением. В то же время они заметили изменения в некоторых частях по сравнению с начальным форматом;

– в Офисе президента Украины отметили, что опубликованные данные, скорее всего, содержат статистический анализ поставок вооружения. Там заверили, что о реальных планах контрнаступления российские войска узнают первыми.

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