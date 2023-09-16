Всё именно так, никаких шуток. В этом материале будет много смешения эпох. Ибо всё в истории очень переплетается.

"Джо Байден становится опасен. Уберите его сейчас, пока не стало слишком поздно" — об этом написал мэтр британской политической журналистики Аллистер Хит. Вот его ключевые тезисы.

"Джо Байден больше не годится на пост президента Соединенных Штатов. Для Америки и для остального свободного мира было бы намного лучше, если бы он досрочно ушёл в отставку по причинам плохого состояния здоровья или, по крайней мере, не баллотировался на пост президента."

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Многие в США "делают вид, что не замечают оплошностей, промахов и трагических признаков стремительно ухудшающейся дееспособности Байдена, и игнорируют тот факт, что он, похоже, защищает своего своенравного сына Хантера от всей силы закона."

Всё это "больше похоже на случай неуместной жестокости, бессердечного решения оставить 80-летнего мужчину на своем посту, когда ему было бы гораздо лучше наслаждаться своей пенсией."

"Инциденты накапливаются ежедневно. Байден объявил, что "ложится спать", прежде чем помощник прервал его на полуслове на пресс-конференции. Он ушел с церемонии, оставив героя войны одного на сцене. Кажется, что он говорит загадками или предлагает странные цитаты в ответ на вопросы. Он, похоже, только читает по записям и не может свободно говорить ни по одному сложному вопросу."

И далее: "Своего рода делегированное принятие решений, которое мы сейчас наблюдаем, "работает" в том смысле, что решения, очевидно, принимаются, по-видимому, условно компетентными технократами, но многие справедливо скептически относятся к тому, что это действительно выбор Байдена. Это подрывает американскую систему правления и поощряет диктаторов в Китае или россии отвергать претензии Запада на моральное превосходство."

Мне нечего добавить. Да, после Никсона ни один из президентов США не умирал моложе 93 лет. Но речь-то не о долголетии, а о физических и умственных способностях!

Ну а сам Никсон в том возрасте, в котором Байден собирается второй раз стать президентом, уже был мёртв. Успев после преждевременного окончания второй каденции прожить ещё 20 лет.

Кстати — о Никсоне. За месяц до смерти он, как выяснилось, написал огромное — на 7 листах — недавно рассекреченное письмо тогдашнему президенту Клинтону (республиканец — демократу!) с подробным предупреждением о войне россии против Украины, причём гораздо более кровавой, чем война в Югославии, упоминая, в частности, и важность того, кто станет преемником Ельцина, и вопрос Крыма.

Клинтон предостережению старичка (по ТЕМ понятиям!) не внял и вскоре подписал злосчастный Будапештский меморандум, в чём позднее раскаялся.

Никсон до того меморандума уже не дожил. Умер в 81. Байден собирается стать в 82 президентом на второй срок. Никсон как раз свой второй срок до конца не доработал — ушёл в отставку под реальной угрозой импичмента в связи с Уотергейтом (скандальным делом, названным в честь отеля, где его партия подслушивала конкурентов-демократов).

Станет ли демократ Байден "реинкарнацией" республиканца Никсона? Одновременно дружившего — с подачи живого до сих пор 100-летнего Киссинджера — и с ссср, и с Китаем. Понявшего к концу жизни всю опасность мордора для Украины.

Увы: Никсон умер более умственно полноценным, чем Байден при жизни. О, времена! В Главной стране мира за первый пост сражаются те, кому на момент второго вступления в должность будет то ли 82 (дедушка), то ли без малого 79 ("юноша").