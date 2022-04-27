В Британии ответили России на угрозы и напомнили Кремлю о статусе 'изгоя'

В Британии напомнили России о том, что из-за войны она уже превратилась в международного изгоя. И дальнейшие угрозы другим странам, которые помогают Украине защититься от российской агрессии лишь усилит изоляцию.

А заодно и укрепит в мире солидарность по вопросу, что агрессора необходимо остановить любой ценой. Об этом заявил заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб, которого цитирует Тhe Guardian.

Накануне министр обороны Британии Джеймс Хиппи отметил, что Украина на вполне законных основаниях может бить по военным объектам на территории России. В частности, наносить удары, нарушающие логистику и снабжение оккупационной армии.

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В ответ Россия разродилась очередными угрозами - по обыкновению пригрозила "бомбить Киев" и заговорила о "соразмерном ответе" на "прямую провокацию киевского режима" со стороны Британии. Также Кремль очень сильно беспокоит военная помощь Соединенного Королевства украинской армии.

Объяснять России, почему такие заявления и уж тем более действия - незаконны, пришлось Раабу.

"Что ж, заявление России незаконно, а то, что мы делаем, законно. Международное право очень четко об этом говорит. Государства вправе оказывать военную поддержку любому государству, осуществляющему право на законную защиту от агрессивного вторжения", - заявил заместитель британского премьера.

Он также напомнил, что Россия уже загнала себя в изоляцию - и дальнейшие попытки угрожать и шантажировать только усугубят ее положение.

"Честно говоря, если Россия начнет угрожать другим странам, это только усугубит их статус изгоя и только укрепит солидарность и консенсус международного сообщества в том, что их необходимо остановить", - заявил Рааб.

Этот консенсус, кстати, уже практически выкристализовался. 26 апреля, в ходе конференции министров обороны 40 стран на базе НАТО "Рамштайн" в Германии было принято решение предоставлять всестороннюю поддержку Украине, а также нарастить и ускорить поставки для украинской армии самого современного западного вооружения.

Фактически, речь уже идет о том, что НАТО поставит столько оружия в Украину, сколько нужно для полной и безоговорочной победы над Россией. И вполне вероятно, что этой победой станет не возвращение на позиции до 24 февраля 2022 года, а освобождение всей территории Украины, включая ОРДЛО, Крым и Севастополь.