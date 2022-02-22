В Британии обнаружили древний мавзолей со следами незаконной профессии. Фото

На ферме Грейндж в Джиллингеме в графстве Кент (Великобритания) археологи обнаружили, как они полагают, наибольшую незаконную мастерскую по производству серебра времен Римской империи. Клан могла возглавлять женщина.

Об этом пишет Kent Online. По словам доктора Джеймса Джеррарда, старшего преподавателя римской археологии в Ньюкаслском университете, на месте раскопок специалисты обнаружили около 15 кг глета (сплавленная окись свинца с примесью окисей других металлов, получаемая при очищении серебра свинцом), что может свидетельствовать о масштабном производстве серебра и изделий из него (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Отмечается, что это самое большое количество вещества, когда-либо обнаруженное на месте бывшей стоянки, имеющей отношение к Римской империи в Британии.

Территория, на которой стоит ферма Грейндж, была обитаема уже в железном веке, около 100 лет до н.э. Затем это место превратилось в небольшое римское поселение в конце первого века нашей эры, которое развивалось до 5 века нашей эры, после чего оно было заброшено.

"Тут был большой дом, которым, вероятно, руководил большой клан. В одной части здания добывали серебро, в другой его части жили и вели хозяйство. Также они работали на земле, охотились, разводили животных", – поделился Джеррард.

Говоря о том, что добыча серебра на этом месте велась незаконно, он отметил, что во времена существования данной мастерской, оборот серебра и золота контролировался Римом и регулировался налогообложением. Исследователь допустил, что в Риме ничего не знали про эту мастерскую.

"Почему люди аффинировали серебро из богатых серебром сплавов неблагородных металлов, остается загадкой. Как и то, чем были расплавлены объекты", – добавил он.

Также на месте вероятной незаконной мастерской исследователи обнаружили захоронение, в котором нашли останки женщины пожилых лет, которая могла быть лидером или главой клана.

"Судя по изотопному анализу зубов, который мы сделали, она, вероятно, была местной", – отметил Джеррард.

Он же рассказал, что у женщины была довольно тяжелая жизнь. Несмотря на остеоартрит, она дожила до преклонных лет и была похоронена с почестями.

"Я думаю, что у жительницы был довольно высокий статус. Она не была крестьянкой и имела влияние на местном уровне", – уточнил эксперт.

Еще одним свидетельством богатства являются золотые украшения, найденные в развалинах мавзолея, в том числе ожерелье или браслет из золотых филигранных двойных звеньев.

Свидетельства износа и модификации предполагают, что это могло быть ожерелье, превращенное в браслет для ребенка, и неизвестно, произошло ли оно из самого мавзолея или из саркофагов, возможно, расположенных рядом с ним.

На этом месте команда исследователей также обнаружила 453 римские монеты, 20 000 фрагментов керамики весом в четверть тонны и 8 000 костей животных.

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