В Британии 11-летняя девочка стала самой молодой мамой

В Великобритании 11-летняя девочка стала мамой. Она родила здорового ребенка на 31-й неделе беременности, а ее родители до последнего не замечали, в каком состоянии находится дочь.

Об этом сообщило издание The Sun. Девочка забеременела в возрасте десяти лет и родила в конце июня. Сегодня она считается самой молодой мамой в стране. По словам врачей, роженица и младенец чувствуют себя хорошо, у них крепкое здоровье.

При этом для родителей малолетней мамы ее роды стали настоящим шоком. Оказывается, они даже не заметили, что девочка была беременной.

Врач Кэрол Купер прокомментировала изданию этот случай. По ее словам, средний возраст полового созревания у девочек – 11 лет, хотя порой это случается даже в 8 лет.

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Вес влияет на многие гормоны, а так как дети в наше время весят больше, то пубертатный период у них начинается раньше, говорит медик.

"Это самая молодая мама, о которой я слышала. Роды в таком возрасте очень опасны. Ребенок может появиться на свет очень маленькой или могут произойти преждевременные роды, развиться инфекции", – отметила Купер.

Предыдущий молодой маме в Британии Трессе Миддлтон было 12 лет, когда она родила в 2006 году. А в 2014 году родился ребенок у 12-летней мамы и 13-летнего отца – это самый низкий совокупный возраст британских родителей.

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