В Бразилии заявили о создании новой вакцины против COVID-19

Институт Бутантан, биомедицинский исследовательский центр в городе Сан-Паулу, Бразилия заявил о разработке собственной вакцины против коронавируса под названием ButanVac. Сейчас ученые ждут разрешение Национального агентства по надзору за здоровьем (Anvisa) для начала клинических испытаний на людях.

В институте рассчитывают начать производство препарата уже в мае этого года на предприятии, где сейчас изготавливают вакцину против гриппа, сообщает MercoPress.

Директор Бутантана Димас Ковас отметил, что изначально они планируют произвести 40 миллионов доз новой вакцины. В реализации проекта участвуют Вьетнам и Таиланд, где также будут испытывать препарат.

В дальнейшем вакцину ButanVac хотят отправлять в развивающиеся страны с низким уровнем дохода, чтобы помочь им в борьбе с пандемией. Если все пойдет по плану, первые поставки могут состояться уже в июле, пишет Bloomberg.

"Пандемию можно держать под контролем в Северной Америке и Европе, но в Африке, Латинской Америке и бедных азиатских странах она останется. Нам нужны вакцины для этих стран. Вот где нам нужно бороться с эпидемией, чтобы добиться успеха во всем мире", – сказал Ковас.

Нехватка вакцин наблюдается и в самой Бразилии: первые дозы получили около 6,6% населения, а полностью привиты всего 2%.

Отмечается, что новая бустерная вакцина не повлияет на производство вакцин CoronaVac от Sinovac на местном уровне. Ранее в бразильском правительстве заявили, что в этом году планируют выпустить около 550 миллионов вакцин для 210 миллионов человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина рассчитывает, что правительство Индии пересмотрит решение об ограничении экспорта вакцины от коронавируса CoviShield от AstraZeneca.