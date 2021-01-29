В Бразилии люди заболели двумя штаммами COVID-19 одновременно

В Бразилии обнаружили двух пациентов, которые инфицированы двумя разными штаммами нового коронавируса одновременно.

Зараженным обоим по 30 лет. Они были инфицированы в конце ноября вариантом вируса P.2, также известным как B.1.1.28. Одновременно бразильцы получили положительный результат на второй вариант COVID-19, пишет Reuters.

Симптомы больных были легкими, с сухим кашлем в одном случае и кашлем, болью в горле и головной болью во втором. Им не потребовалась госпитализация.

Отмечается, что эти случаи указывают на значительную вирусную нагрузку, циркулирующую в Бразилии, потому что коинфекция может возникать только тогда, когда разные вирусы передаются в большом количестве.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Исландии у пациента впервые в мире обнаружили сразу два штамма коронавируса. Второй штамм является мутацией первоначальной версии коронавируса, вспышку которого впервые зафиксировали в китайском городе Ухань.