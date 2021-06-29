Кандидату на пост федерального канцлера Германии пришлось отвечать на вопросы президента Владимира Зеленского относительно представления ФРГ о дальнейших взаимоотношениях с Украиной и о российско-украинском конфликте. О том, можно ли оказывать военную помощь Украине. О том, нужно ли достраивать газопровод "Северный поток-2". О том, насколько реалистично следует относиться к европейской и северо-атлантической интеграции Украины.

Я не сказал бы, что услышал что-то новое от представителей партии правящей коалиции – христианского демократа Армина Лашета и социал-демократа Олафа Шольца. Как и следовало ожидать, оба политика защищают подходы действующего кабинета министров. Они убеждены, что "Северный поток-2" – это, прежде всего, экономический проект. А если окажется, что Владимир Путин хочет использовать его в целях давления на Украину, то "Северный поток-2" можно будет и остановить.

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И тут мы видим, что может быть другой подход к политике. Подход, который проявила кандидат на пост федерального канцлера от Партии зеленых Анналена Бербок, когда заявила, что нужно смотреть в глаза реальности, что уже сейчас, когда немецкие политики рассчитывают на то, что президент России Владимир Путин будет выполнять свои обязательства относительно транзита газа через Украину – а Путин четко говорит, что выполнять их не собирается.

Это заявление кандидата на пост федерального канцлера от "зеленых" можно было проиллюстрировать недавним выступлением президента РФ Владимира Путина на Петербуржском экономическом форуме. Политик тогда сказал, что готов продолжить переговоры о транзите российского газа по украинской газотранспортной системе, но для этого "Украина должна проявить добрую волю". А в чем это заключается? В том, что, по сути, Украина должна отвечать на политическое давление России. Например, должна перестать вооружать собственную армию. Вот залог возможного продолжения российского транзита.

Госпожа Берборк также ответила на замечание своих коллег о том, что если РФ начнет слишком уж сильно давить на Украину, то можно будет остановить "Северный поток-2". Она напомнила, что Европа слишком сильно зависит от российского газа, чтобы можно было просто так остановить газопровод, по которому будет передаваться сырье, необходимое для немецкой промышленности и населения. И что пока что это всего лишь заверения, которые не имеют под собой достаточной экономической почвы.

Разошлись кандидаты на пост федерального канцлера и в вопросе о возможности оказания Украине военной помощи. Для христианских демократов и социал-демократов оказание военной помощи, как известно, это шаг к тому, чтобы Германия лишилась своего статуса посредника в конфликте на Донбассе. А по мнению кандидата от Партии зеленых Германия имеет моральное обязательство перед Украиной. Хотя бы в вопросе разминирования украинских территорий, которые пострадали от российской агрессии.

Ну и тут мы опять-таки должны сказать очень простые вещи. Западной политике не хватает реализма. А когда появляются люди с реалистичными взглядами на то, что происходит на самом деле – они кажутся далекими от того политического мейнстрима, который господствует в современной Европе. И который выражается в стремлении во что бы то ни стало поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным, хотя уже очевидно, что сам Путин все эти разговоры воспринимает исключительно как доказательство собственной политической состоятельности. Что он совершенно не собирается идти на сколь-либо серьезные уступки западным лидерам. И что для него любой саммит – как это показала, например, встреча американского и российского президентов в Женеве, - это прежде всего возможность продемонстрировать, что Российская Федерация и после агрессии против Украины не находится в изоляции.

Остается только рассчитывать на то, что в политической жизни европейских стран будут происходить перемены. Ну, вот, например, если мы говорим о предстоящих парламентских выборах в Германии. Мы с вами даже и не знаем, какой бы была политика самого Христианско-демократического Союза, партии уходящего федерального канцлера Ангелы Меркель, если бы партнерами этой партии не были бы социал-демократы. Лоббисты строительства "Северного потока-2" и сторонники диалога с Москвой. Вполне возможно, что, если бы ХДС правил бы с другим коалиционным партнером или вообще не нуждался бы в коалиционных союзниках, то и отношение к Москве было бы жестче. Но вот после следующих выборов реальным коалиционным партнером ХДС вполне может стать Партия зеленых. Мы видели даже социологические опросы, которые говорят о том, что Партия зеленых может быть главным коалиционным партнером в будущем раскладе сил в немецком парламенте.

Пока что это все – из области политической фантастики. Но в том, что Партию зеленых придется приглашать в новое немецкое правительство – практически никто уже не сомневается. А таким образом позиция нового правительства Германии по отношению к России будет ужесточаться. Отношение к "Северному потоку-2" может измениться. И тогда придется внимательно прислушаться к словам кандидата на пост федерального канцлера от "зеленых", которая считает, что "Северный поток-2" не нужно было строить изначально. И не нужно запускать, надеясь на то, что его можно будет остановить.

И, возможно, тогда совершенно иначе будут выглядеть дебаты о военной помощи Украине. Потому что в этом случае их уже придется вести не христианским демократам с социал-демократами, как это происходит в нынешнем немецком правительстве, а христианским демократам и "зеленым". Или, например, "зеленым" и христианским демократам.

И позицию партии, которая относится к российскому президенту Путину и российскому политическому курсу последних лет с гораздо большей реалистичностью, чем христианские демократы и социал-демократы, придется учитывать. Потому что это не просто позиция партийных лидеров. Это ведь еще и позиция избирателей, которые будут голосовать за "зеленых" и которые убедились в том, что у их будущих избранников – иная стратегия по отношению к ситуации в Восточной Европе, чем у христианских демократов и социал-демократов.

Могут сказать, что это вообще не очень немецкая проблема. Что это просто вопрос внешней политики. Но если Россия действительно нападет на Украину в результате запуска "Северного потока-2", когда ее уже не будет интересовать украинская ГТС, если Украина будет дестабилизирована, если появятся сотни тысяч беженцев с Украины в европейских странах – вот тогда это уже будет внутриполитическая немецкая проблема. Вот тогда эту проблему будут обсуждать в блоке внутриполитических, а не внешнеполитических дебатов.

И мы не знаем, к какого рода последствиям это приведет для Германии.

Мы видели, какими разрушительными были последствия миграционного кризиса во время сирийской войны.

Поэтому мне кажется, что уже сейчас стоит подумать, как бы этого избежать.

А избежать всего этого можно только с помощью реализма.

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