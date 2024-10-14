В Берлине подтвердили, что Байден приедет в Германию в конце этой недели

В Берлине готовятся к визиту президента США Джо Байдена, который состоится в конце этой недели. В Федеральном правительстве Германии подтвердили визит главы Белого дома.

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Об этом заявил спикер федерального правительства Вольфганг Бюхнер на брифинге в понедельник, 14 октября. Его цитирует немецкий новостной телеканал n-tv.

"Могу вам подтвердить, что президент Байден совершит в конце этой недели свой визит", –сказал Бюхнер.

Он отметил, что федеральное правительство тесно сотрудничает с правительством США по деталям этого визита.

Других подробностей, как и пункты программы визита, представитель не назвал, поскольку она еще прорабатывается в тесном контакте между сторонами.

Ранее немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что Байден планирует встретиться с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем в пятницу, 18 октября.

Напомним, государственный визит президента США в Германию с полными протокольными почестями действительно планировался на конец прошлой недели, но Байден отменил его из-за урагана "Милтон" во Флориде.

По той же причине была отложена встреча в формате "Рамштайн", которая должна была состояться 12 октября с участием президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщал OBOZ.UA, запланированный краткий визит Джо Байдена в Германию будет посвящен обсуждению дальнейших действий западных союзников Украины и войне на Ближнем Востоке. Эта поездка станет "прощальной" для Байдена в преддверии выборов американского президента.

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