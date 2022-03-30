В Белом доме допустили новую встречу Байдена с Путиным и назвали ее условие

Президент США Джо Байден согласится на разговор с главой России Владимиром Путиным при условии, что заранее будут даны определенные гарантии. Личная встреча лидеров возможна, если она будет иметь способность положить конец развязанной РФ войне против Украины.

Об этом заявила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд, передает The Guardian. По ее словам, такой саммит зависит от того, о чем хочет поговорить глава страны-агрессора.

"Мы очень ясно дали понять, что необходима ощутимая деэскалация со стороны России и четкая, искренняя приверженность дипломатии, прежде чем президент Байден пойдет на такую беседу", – объяснила она.

Также отметила, что вопрос, нависший над этим саммитом, будет заключаться в том, есть ли основание, на котором можно было бы встретиться, "чтобы оправдать способность переговоров остановить войну и восстановить Украину".

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Бедингфилд добавила, что мир должен "ясным взором" смотреть на объявленное РФ сворачивание наступления на украинские территории, а "не верить Путину на слово".

"Нам нужно понаблюдать и посмотреть, соответствуют ли их действия словам. Но я думаю, что мы должны ясно видеть реальность того, что происходит на местах, и никого не следует обманывать заявлениями РФ", – подчеркнула она.

В Белом доме, уточнила Бедингфилд, считают, что любое перемещение российских войск вокруг Киева – это передислокация, а не отвод. Вероятно, мир должен быть готов к "крупному наступлению РФ на другие регионы Украины".

Напомним: накануне американский лидер провел рабочую беседу с европейскими коллегами из Британии, Франции, Германии, Бельгии и Италии по поводу дальнейшего давления на РФ на фоне ее войны против Украины. Западные политики согласились не уменьшать политическое и экономическое давление на страну-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL:

29 марта армия РФ начала отводить отдельные подразделения из Киевщины и Черниговщины. В то же время агрессор пытается сосредоточить основные усилия на Слобожанском и Донецком направлениях.

В Генштабе ВСУ отметили, что такими маневрами РФ намерена обмануть военное руководство Украины. На самом деле российские оккупанты проводят перегруппировку войск.

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