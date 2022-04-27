В Беларуси ввели смертную казнь за покушение на теракт

Беларусь вместе с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко, похоже, решили посоревноваться с Россией в вопросе абсурдности законодательства. 27 апреля там одобрили введение смертной казни за покушение на теракт.

Как сообщила пресс-служба палаты представителей (нижней палаты) Нацсобрания Республики Беларусь, проект закона был принят депутатами сразу в двух чтениях. Законопроект вносит изменения в уголовный кодекс Республики Беларусь.

Согласно внесенным правкам, "за покушение на совершение актов терроризма" предусматривается возможность применения "исключительной меры наказания в виде смертной казни".

Таким образом, в Беларуси решили показать свою "решительную борьбу с террористами".

Видео дня

Решение нижней палаты парламента теперь должны одобрить в верхней палате – Совете Республики.

Как известно, Беларусь является единственной страной Европы и СНГ, где все еще действует смертная казнь. Высшая мера наказания там предусмотрена за развязывание войны, государственную измену, сопряженную с убийством, а также за убийство двух или более лиц. Теперь же к этому перечню добавилось и "покушение на теракт".

Учитывая, что правоохранительные органы Беларуси полностью подконтрольны президенту-самозванцу и часто исполняют карательные функции против представителей оппозиции, создать липовое дело о "покушении на теракт" для МГБ не составит труда.

В тюрьмах Беларуси по состоянию на апрель 2021 года находятся 1008 политзаключенных, против которых открыты дела за протесты против власти.

На одном из последних заседаний по вопросам обеспечения законности и правопорядка Лукашенко резко отчитал силовиков за недостаточную борьбу с "экстремистскими" преступлениями, которыми в Беларуси называют участие в протестах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее о возвращении смертной казни на фоне войны против Украины также заговорили и в России. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что после исключения РФ из Совета Европы ограничений для этого не осталось.