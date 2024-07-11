В Беларуси ремонтируют российские вертолеты Ми-8 и Ми-17: обнародованы доказательства

В Беларуси специалисты ремонтируют вертолеты российских захватчиков. В частности, 558-й авиационный ремонтный завод в Барановичах выполняет капитальный ремонт и модификацию российских вертолетов Ми-8 и Ми-17.

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Об этом сообщает Центр национального сопротивления, ссылающийся на местное подполье. Именно белорусы предоставили доказательства данной деятельности предприятия.

В ЦНС благодаря помощи местного подполья получили доступ к почте одного из белорусских инженеров ВПК. В его почтовом ящике нашли доказательства того, что 558 авиационный ремонтный завод выполняет капитальный ремонт и модификацию вертолетов Ми-8 и Ми-17 российских захватчиков. Также предприятие совместно с россиянами разрабатывает лёгкий многоцелевой самолет ЛМС-192.

"Интересно, что представители российской оборонки жалуются на невозможность закупить станки производства Великобритании в связи с санкциями. В качестве альтернативы россияне предлагали закупить станки производства тайваньской компании E-tech Machinery", – отметили в ЦНС.

В целом, в переписке нашли немало информации о сложностях с изготовлением деталей, вызванных нехваткой оборудования.

"Ключевые работники 558 АРЗ пользуются своим белорусским гражданством для того, чтобы свободно путешествовать по Европе. В частности, у нас есть доказательства того, что главный конструктор 558 АРЗ Игорь Анциферов в 2023 году выезжал в Германию вместе с женой и дочерью, чтобы встретить Новый Год в городе Герли в Саксонии", – добавили в ЦНС.

558 АРЗ находится под санкциями всех стран Евросоюза, США, Канады, Великобритании и ряда других стран из-за вторжения России в Украину. Предприятие попало в список санкций в 2022 году. В феврале 2024 года США расширили свои санкции на бывшего директора завода Павла Пинигина.

558-й авиационный ремонтный завод считается "важнейшим авиаремонтным производством в Беларуси". Предприятие занимается ремонтом самолетов Су-17 (Су-22), Су-25, Су-27, МиГ-29, Ан-2 и вертолетов Ми-8 (Ми-17) и Ми-24 (Ми-35) всех модификаций.

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