В Беларуси работников госпредприятий сгоняют на молитву за страну

3 июля в рамках программы Года народного единства Беларуси во всех религиозных учреждениях страны проведут молебны за процветание Республики. Чтобы в храмах и синагогах наблюдалась высокая активность, Министерство транспорта и коммуникации приняло решение принудительно сгонять в них работников госпредприятий.

Об этом сообщили на Telеgram-канале NEXTA, опубликовав распоряжение членов белорусского правительства руководителям промышленных фабрик, заводов и предприятий. Интересно, что принудительные молитвы будут совершаться в тех местах, которые соответствуют религиозному мировоззрению каждого сотрудника.

"Проведение всебелорусской молитвы состоится с утра в субботу, 3 июля, во всех храмах, костелах, мечетях, синагогах традиционных конфессий в Беларуси. Просим организовать участие в указанном мероприятии представителей организации в соответствии с их вероисповеданием", – указано в документе.

Видео дня

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине прекратили вещание телеканала "Беларусь 24". Такое решение Нацсовет по вопросам теле- и радиовещания принял на основании обнаружения в сюжетах белорусских передач элементов разжигания национальной розни и трансляцию фильмов и программ с запрещенными в Украине актерами и контентом.