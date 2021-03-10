В Беларуси планировались теракты с угрозой большого количества жертв – КГБ

Глава Комитета государственной безопасности Беларуси Иван Тертель заявил, что в стране планировались теракты с угрозой гибели большого количества людей.

Как сказал он в эфире телеканала "Беларусь 1", теракты готовились как в отношении объектов государственных ведомств, так и отношении отдельных должностных лиц.

По словам Тертеля, для Беларуси раньше подобные ситуации были нехарактерны.

"К сожалению, на протяжении последнего периода, я говорю о месяцах, прошедшем полугодии, мы фиксируем резкую активизацию террористических угроз в отношении нашего государства. Они исходят с территории соседних государств", – пояснил он.

Тертель утверждает, что речь идет о деятельности террористических групп, члены которых находились на территории стран Западной Европы, Польши и Украины.

"Анархисты, которые проживали на территории Польши, Украины, обеспечивались там вооружением, специальными средствами. Выходили на нашу территорию, пытались уйти потом в Украину. Это группа известная Автуховича. По этой группе проводится расследование", – уточнил глава КГБ.

Он также сообщил о попытках давления на судебную, правоохранительную систему Беларуси со стороны иностранных государств, в том числе с использованием дипломатического корпуса.

"Я не могу представить, чтобы такая ситуация, к примеру, могла быть во Франции, Германии, США. Это недопустимо", – подчеркнул Тертель.

Кроме того, он отметил факты финансирования деструктивной деятельности в Беларуси "в интересах других государств".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство иностранных дел Украины назвало инсинуациями, не соответствующими действительности, заявление нелегитимного президента Беларуси Александра Лукашенко о задержании террористической группы Николая Автуховича, которая якобы возила оружие через Украину.