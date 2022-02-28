В Беларуси обнародовали результаты псевдорефендума за поправки в конституцию, угрожающие 'ядерными последствиями'

В Беларуси обнародовали предварительные результаты голосования на так называемом референдуме по поправкам в конституцию. В них говорится, что более 65% белорусов проголосовали "за".

Такие данные обнародовала Центральная избирательная комиссия страны в ночь на 28 февраля на своем канале в Telegram. Против принятия "поправок" проголосовали 10,07% избирателей.

В сообщении также указано, что участие в псевдореферендуме приняли 78,63% граждан страны.

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"Изменения" в конституцию страны дают нелегитимному президенту Александру Лукашенко возможность оставаться на посту до 2035 года, а также лишают Беларусь статуса "безъядерной зоны".

Что предусматривают "изменения" в основной документ страны:

новым субъектом политики страны станет Всебелорусское народное собрание – высший представительный орган власти.

Бывших президентов нельзя привлекать к ответственности за действия, совершенные во время каденции.

Из документа хотят убрать поправку о том, что Беларусь стремится к нейтралитету и ставит целью сделать свою территорию безъядерной зоной.

Срок полномочий парламента увеличится с четырех до пяти лет.

Кандидаты в президенты должны последние 20 лет прожить в Беларуси и не иметь вида на жительство за рубежом.

Один и тот же человек может быть президентом не более двух сроков, однако эта норма начнет действовать после вступления в должность вновь избранного главы государства. То есть Лукашенко после нынешней каденции (истекает в 2025 году) имеет возможность править еще 10 лет.

Браком будет считаться "союз женщины и мужчины".

Напомним, что в день "референдума" в Беларуси к гражданам страны обратился украинский президент Владимир Зеленский. На фоне нападения России на Украину он сказал, что с территории их страны РФ убивает украинских детей и разрушает города. "Это де-факто тоже референдум для вас. Вы решаете, кем быть и как вы будете смотреть в глаза своим детям, друг другу и соседям. А мы – ваши соседи", – сказал президент Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лукашенко решил вступить в войну в Украине на стороне Путина. Сейчас на территории Республики Беларусь собираются военные, которые в ближайшее время выдвинутся в Украину.

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