В Беларуси на плантациях депутата пророссийской 'Альтернативы для Германии' работают политзаключенные – СМИ

В Беларуси депутат от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Йорг Дорнау оказался в центре скандала из-за использования политических заключенных на своей плантации лука. Дорнау заключил соглашение с местным Центром изоляции правонарушителей для трудоустройства лиц, осужденных за политические преступления.

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Об этом сообщает издание Reform.news. Один из работников фермы Андрей рассказал, что он попал на плантацию после задержания в феврале 2024 года.

По его словам, он зарабатывал около пяти евро в день, занимаясь сортировкой лука. Андрей также обрисовал тяжелые условия труда.

"Нас отвезли на склад. Февраль, подвал, одежда как у кого. Поэтому руки и ноги мерзли. Завтрак в 7:00 утра. Работали так до 18:00 без еды и воды. Лук вкусный", – рассказал он.

Он отметил, что между агрокомпанией "Цыбулька-Бел" и Лидским Центром изоляции правонарушителей был подписан договор, который, по словам Андрея, не предусматривал принудительного труда. Он рассказал, что задержанные подписывали соглашение на работу каждый день, и в случае хороших показателей могли получать зарплату.

"Согласие на работу подписывалось каждый день. Если старший считал, что задержанный хорошо работает, ему давали зарплату. Лидскому отделу полиции платили 30 рублей (белорусских), задержанным – около 20. Лук сортировали для торговой сети Евроопт", – рассказал Андрей.

Андрей также вспоминает, что однажды видел мужчину, напоминавшего Йорга Дорнау. Издание Reform.News обращалось за комментарием к немецкому депутату, но тот на момент публикации материала не дал ответа.

"Высокий, лысый человек. Однажды он приехал на своей машине с германской регистрацией. Он заходил на склад, где мы вместе с наемными работниками сортировали лук", – сказал мужчина.

С 2019 Дорнау представляет AfD в парламенте Саксонии, где эта партия получила репутацию пророссийской. AfD выступает против военной помощи Украине и имеет идеологию, направленную против евроинтеграции и иммиграции.

Напомним, учебно-боевой самолет Беларуси днем 24 сентября вошел в воздушное пространство Украины в Житомирской области, взяв курс на юг. В Киеве и области была объявлена воздушная тревога.

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