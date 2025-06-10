В Австрии произошла стрельба в школе: погибли пять человек

Утром 10 июня в австрийском городе Грац произошла стрельба в одной из школ. Вследствие происшествия погибли не менее пяти человек.

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По предварительным данным, преступник был ликвидирован полицейскими. Об этом сообщает Kronen Zeitung.

Первые выстрелы прозвучали около 10:00 утра. На место происшествия оперативно направились многочисленные полицейские и спецподразделение Cobra. Позже стало известно, что преступник был застрелен сотрудниками правоохранительных органов.

Полиция сообщила, что в школе были слышны выстрелы, после чего была объявлена ​​тревога. В настоящее время здание тщательно обыскивается. Общественность просят избегать этого района.

Стоит отметить, что некоторые сотрудники школы вместе со своими учениками забаррикадировалась в классах, после того как услышали несколько выстрелов. Родителям тех учеников, которым удалось сбежать, теперь разрешили увидеть своих детей.

Примечательно, что преступление произошло незадолго до десятой годовщины беспорядков в Граце 20 июня 2015 года, в результате которых погибли три человека. На данный момент австрийские правоохранители выясняют мотивы стрелка и то, были ли у него сообщники.

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