В Австрии прогремел взрыв в доме, есть пострадавшие. Фото разрушений

Утром, 29 января, в многоквартирном доме австрийского городка Шульгассе вблизи Лангенцерсдорфа прогремел взрыв. В результате крыша здания обвалилась, а третий и четвертый этажи были сильно повреждены. По предварительным данным, пострадали несколько человек, один житель получил легкие ранения.

Как пишет Heute, взрыв также повредил машины, которые стояли на парковке, и соседние с зоной бедствия здания. Ситуация осложнилась возникновением масштабного пожара. На место ЧП прибыло много экипажей пожарных, скорой помощи и даже спасательные вертолеты.

"Одного человека спасла пожарная охрана. В верхней части здания бушует массивный пожар. Его оцепили", – рассказал один из спасателей.

Отметим, что к дому, где произошел взрыв, отправили даже специалистов по выявлению звука и собак-ищеек. Они должны устанавливать, где под завалами могут быть живые люди.

По данным полиции Нижней Австрии, инцидент мог случиться из-за проблем с газом. Кроме пострадавших, в здании могут быть и погибшие жители.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 января в одном из пригородов столицы Азербайджана Баку прогремел взрыв, который частично разрушил дом. Один человек погиб, еще шесть были спасены.

Также в сети появилось видео взрыва в столице Нидерландов Амстердаме, который якобы произошел во время протестов из-за локдауна, введенный на фоне распространения коронавируса.