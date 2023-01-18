В Австрии опасаются ракетного удара: есть риск войны в Европе

Министерство обороны Австрии не исключает нападения на свои территории. В ведомстве считают довольно реальными риски развития войны в Европе уже в текущем году.

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Об этом сообщает Der Standard. Также в Австрии опасаются технического отключения электроэнергии.

"Мы не можем исключать, что удары с применением дальнобойного оружия будут осуществляться по федеральной территории. Почему бы и нет?", – сказал генерал-майор Бруно Хофбауэр на совместном экспертном совещании с главой ведомства и заместителем губернатора Штефаном Пернкопфом.

Отчет по безопасности Министерство обороны представит 27 января. Он носит название "Образ риска 2023" и имеет четкий подзаголовок "Война в Европе".

"Война в Европе и вокруг нее также дает понять, что хорошо налаженная национальная оборона имеет экзистенциальное значение для нейтрального государства. В дополнение к гибридным угрозам теперь снова приобрела важность обычная война. Возвращение к военной войне требуется Защита австрийского суверенитета от сил, действующих с применением обычных вооружений. Это также требует консолидации мощных военных компонентов", – считает министр обороны Клаудия Таннер.

Также отмечается, что конфронтация между Россией и ЕС, эскалация конфликта в Украине и миграционных потоков в Австрию, в настоящее время классифицируются как особо большой вызов.

"В худшем случае австрийская территория, ее военные объекты и ее инфраструктура будут использоваться не по назначению, а слабые места будут использоваться целенаправленно", – добавила чиновник.

Уже подсчитано, что в национальную оборону Нижней Австрии придется инвестировать особенно большую сумму – 95 миллионов евро. И это только в текущем году.

"Австрия должна реально противостоять угрозам, и подготовка к духовной национальной обороне должна быть налажена даже среди самых молодых", – заявила Таннер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Министерстве иностранных дел Австрии заявили, что война, которую страна-террорист Россия начала против Украины, должна закончиться за столом переговоров. Однако никаких разговоров с Москвой об Украине нельзя вести без представителей нашего государства.

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