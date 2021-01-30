В Англии недоношенный ребенок родился с COVID-19, кишечной палочкой и сепсисом. Фото

В Англии родился недоношенный малыш, который преодолел кишечную палочку, перенес сепсис, а потом заразился коронавирусом.

Как пишет ВВС, Арчи родился 1 декабря 2020 года. Его мать Шири Мюррей рассказала, что родила на 25-ой неделе беременности. Малыш весил всего 765 граммов.

В пять недель у Арчи обнаружили кишечную палочку, после чего у ребенка развился сепсис, а через несколько недель – COVID-19. Его пришлось изолировать на десять дней, и для матери это показалось вечностью.

После рождения Арчи не мог самостоятельно дышать. Как рассказала Мюррей, они с отцом мальчика Робертом очень волновались, пока врачи минут 40 боролись за его жизнь.

"Я была напугана до смерти", – рассказала мать малыша.

По словам женщины, когда ей разрешили взять Арчи на руки после 10 дней изоляции, она почувствовала, что снова может дышать.

"Я была на седьмом небе от счастья!" – делится эмоциями мать Арчи.

Сейчас Арчи весит 1,36 кг и чувствует себя лучше.

"Я земли не слышу под собой от счастья – так сильно я им горжусь. Не описать словами, как я хочу поскорее забрать его домой", – говорит Мюррей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Пазарджик в Болгарии инфицирована коронавируса женщина родила ребенка с антителами к COVID-19.