В Амстердаме мужчина на улице зарезал человека и ранил еще четверых

В столице Нидерландов Амстердаме около 23:00 в пятницу, 21 мая, неизвестный напал с ножом на пятерых людей. Все они получили ранения, а один из потерпевших скончался на месте.

Всех пострадавших госпитализировали, были задействованы автомобили аварийно-спасательной службы и вертолеты. Вскоре подозреваемый был задержан, местные власти сообщили, что он действовал в одиночку, пишет NL Times.

В нападении и убийстве подозревают 29-летнего мужчину из города Амстелвен. В прокуратуре отметили, что у произошедшего нет признаков террористической атаке, однако при расследовании рассмотрят все возможные варианты.

"Мы арестовали подозреваемого. Мы расследуем, что именно произошло и почему", – заявила пресс-секретарь полиции Амстердама Марийке Стор.

Инцидент произошел в районе улицы Фердинанд Болстраат. Как передает Fox News, там расположено множество баров и ресторанов, однако они были закрыты в связи с карантином.

Полиция временно ограничивала передвижения людей на данном участке, им разрешали выходить из дома только под присмотром правоохранителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Джуринцы Винницкой области полицейские задержали женщину, которая кухонным ножом убила своего 30-летнего сына. Преступление произошло на глазах у соседей, к которым мать пришла на поминки по умершему.