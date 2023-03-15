В Албании арестовали за шпионаж российскую блогерку: она попросила политического убежища из-за 'опасности' в РФ

Российская блогерка Светлана Тимофеева подала прошение о предоставлении политического убежища властям Албании, утверждая, что в случае экстрадиции ей грозит судебное преследование в ее родной стране из-за ее критики войны России против Украины. Россиянку арестовали за шпионаж.

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Об этом сообщает местное издание Balkaninsight. Тимофеева в настоящее время находится в тюрьме в Албании в ожидании суда по обвинению местного прокурора в шпионаже.

Блогерка была арестована вместе с еще одним россиянином и гражданином Украины возле бывшего военного завода в Грамше на юге Албании.

Известная в социальных сетях как Лана Сатор, она отрицает, что была шпионкой, и говорит, что ее злоключения в Грамше были частью ее работы по исследованию заброшенных зданий времен холодной войны. Аналогичные обвинения ей предъявляются в России, которая потребовала от Албании ее экстрадиции.

Министерство юстиции Албании ранее дало добро на экстрадицию. Но дело до сих пор обсуждается в судах.

В своем ходатайстве о предоставлении убежища 33-летняя женщина говорит, что российские власти хотят наказать ее за позицию против войны. Она подчеркивает свой статус в посте в Instagram от 24 февраля 2022 года, в день вторжения России в Украину.

"Это не операция по освобождению, это война одного человека против наших братьев и преступление против нашего народа", – написала она

Ее адвокат в ходатайстве подчеркнул, что есть веские основания полагать, что Тимофеева может столкнуться с "жестоким бесчеловечным обращением" в случае ее экстрадиции в Россию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Германии арестовали работника Федеральной разведывательной службы. Его обвинили в государственной измене и подозревают в шпионаже на Россию.

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