В Афганистане взорвался микроавтобус: погибли семь человек, много раненых. Фото

На западе Афганистана в городе Герат в одноименной провинции в субботу, 22 января, взорвался микроавтобус с пассажирами. Жертвами инцидента стали семь человек, еще девять получили травмы.

Как пишет Associated Press, трое пострадавших были госпитализированы в больницу в критическом состоянии. На данный момент установлено, что взрывчатка была прикреплена к топливному баку автомобиля. Взрыв прогремел около 18:30 в районе Хаджи Аббаса.

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По данным информационного агентства Bakhtar, четверо из погибших и пятеро раненых – это женщины. По информации других местных СМИ, среди травмированных также могут быть дети.

Представитель талибов Наимулхак Хаккани заявил, что расследование ЧП продолжается. Отмечается, что это был первый подобный инцидент в Герате.

При этом ни одна из террористических организаций, действующих в стране, пока не взяла на себя ответственность за это происшествие. Однако известно, что ранее подобные взрывы и нападения на людей в Афганистане устраивало "Исламское государство".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Республике Гана 20 января в результате столкновения с мотоциклом взорвался грузовик, перевозивший горнодобывающую взрывчатку. Были разрушены сотни зданий.