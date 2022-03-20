Уже 6 стран начали расследование военных преступлений России в Украине - Венедиктова

Кроме Украины, еще 6 государств мира уже приступили к расследованию военных преступлений РФ на территории нашего государства. Со всеми этими странами Офис генерального прокурора Украины наладил тесное сотрудничество.

Украина обменивается с ними информацией и доказательствами российских преступлений против нашего государства. Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в своем Twitter.

"Уже 6 стран начали расследование военных преступлений РФ: Эстония, Литва, Германия, Польша, Словакия, Швеция. Мы тесно сотрудничаем с ними, чтобы ускорить обмен информацией и доказательствами", – сообщила генпрокурор.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ирина Венедиктова сообщила о начале работы в Украине лагерей для военнопленных оккупантов. О необходимости создания таких лагерей заговорили еще несколько недель назад из-за огромного количества пленных россиян, которых уже невозможно было содержать в следственных изоляторах и местах базирования украинских Сил обороны Украины.

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