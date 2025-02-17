Утратил жену и троих дочерей: на митинге в Мюнхене выступил Ярослав Базилевич, семью которого убила российская ракета. Видео

В субботу, 15 февраля, на митинге в Мюнхене выступил Ярослав Базилевич, семья которого погибла в сентябре 2024 года из-за российской ракеты во Львове. В своей речи он пытался доказать, что оккупанты убивают украинцев и намеренно атакуют гражданские объекты.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении Татьяны Семенюк в Facebook. В частности, на митинге выступали представители разных ассоциаций, отстаивающих Украину, и родные людей, находящихся в плену РФ.

"Выступали представители различных ассоциаций, отстаивающих Украину, посол Украины в Германии... Семьи, чьи родные находятся в плену. С речью выступил Ярослав Базилевич, львовянин, семью которого в сентябре 2024 года убила российская ракета. В каждом выступлении чувствовалась солидарность с Украиной, с тем, что мы должны победить врага ради справедливости и демократии во всем мире", – написано в сообщении.

Видео с выступлением Ярослава Базилевича опубликовано в местном Telegram-канале Ровно.

"Я пережил то, что никто из нас не хотел бы пережить даже во сне. Россия убила всю мою семью, мою жену Евгению, моих трех дочерей – Ярину, Дарию и Эмилию", – сказал мужчина.

Напомним, 4 сентября россияне ракетным ударом по Львову убили семью с тремя детьми. Выжил только мужчина – Ярослав Базилевич. Его жена Евгения и дочери – 7-летняя Эмилия, 18-летняя Дарья и 21-летняя Ярина – на момент прилета находились на лестничной клетке, а муж отошел в квартиру за водой.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, важным открытием Мюнхена-2025 стала "новая сила Европы" и тема войны в Украине. Украинские представители вели "очень жесткую и нестандартную дипломатическую игру".

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