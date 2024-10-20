Ураган "Хелен" в США унес жизни семьи украинцев из Херсона, бежавшей от войны. Фото

В штате Северная Каролина (США) в результате урагана "Хелен" 26 сентября погибла семья украинских беженцев. Супруги из Херсона Анастасия Новитняя и Дмитрий Сеген найдены мертвыми; их 13-летний сын Евгений и мама Анастасии Татьяна еще числятся пропавшими без вести.

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Такие данные (по состоянию на 17 октября) были у USA Today. Лиза Гиндинова, племянница Анастасии, рассказала: вся надежда на спасение ее родных рухнула, когда местный шериф показал золотую сережку, которую поисковая группа нашла на теле женщины.

"Мы увидели серьгу – и все замерли. Это был момент, когда мы больше ничего не могли придумать, никаких безумных сценариев. Появилось доказательство, что они не выжили", – рассказала Гиндинова.

Тело Новитней обнаружили в 10 милях (16 километрах) от дома семьи в горах за пределами города Эшвилл. Примерно в миле было тело Сегена, мужа Анастасии. Его личность была подтверждена ​​по отпечаткам пальцев.

Семья из четырех человек выехала из Херсона в начале полномасштабной войны, спасаясь от российских оккупантов.

В Украине Дмитрий работал на стройке и заслужил репутацию мастера на все руки. Анастасия занималась сыном Евгением, который с юных лет проявлял большой талант к инженерному делу и даже ремонтировал друзьям компьютеры и игровые приставки.

Также Новитняя ухаживала за своими большими сельскохозяйственными угодьями, вязала и вышивала.

После выезда украинцы первое время находились в Польше, оформляли документы. Летом 2022 года попали в гуманитарную программу США, предлагающую временное пребывание для украинских беженцев.

В Штатах семья Новитней и Сегена первое время жила у сестры Анастасии, а затем переехала в домик поблизости. Там они разбили грядки и повесили два флага: американский и украинский.

Дом с тремя спальнями, приподнятый над землей примерно на метр, находился находился очень близко к реке Саут-Тоу.

В последний раз Гиндинова разговаривала с тетей около 18:00 вечера. Анастасия тогда сказала, что "вода поднимается". Женщина пошутила, что надеется, что их "Титаник" – то есть дом – выдержит.

Однако вода в реке поднималась слишком сильно и слишком быстро. Она снесла близлежащий мост и поглотила целые здания, сараи, машины.

Никаких следов от дома семьи Новитней и Сеген после наводнения не сохранилось – за исключением бетонных блоков, на которых он когда-то стоял. Сад, флаги, лестница – все исчезло.

"Что мы можем сделать? Нам просто нужно беречь их в памяти как великую, счастливую семью", – сказала племянница.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в польском Щецине поляк избил таксиста-украинца за отказ везти бесплатно. Пассажир, вероятно, был в нетрезвом состоянии.

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