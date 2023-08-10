Президент США Джо Байден очень хорошо относится к Украине и не жалеет для нас ничего. Вот, например, в четвертый раз согласился на обучение украинских пилотов полетам на F-16. Вот только они никак не начнут.

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12 березня 2023. "Байден погодив виділення Україні $200 млн на зброю та навчання військових", – радіо "Свобода".

19 травня 2023 р. "Байден сказав союзникам по G7, що США підтримуватимуть спільні тренування F-16 для українців", – CNN.

16 липня 2023. "Президент США Джо Байден дав європейським країнам "зелене світло" для навчання українських пілотів на винищувачах F-16", – Салліван в інтервʼю CNN.

8 серпня 2023 року. "Президент Байден "дав зелене світло" тому, щоби зробити можливим, а також підтримати процес навчання українських пілотів на F-16", – заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, - Укрінформ.

США "дали" вже стільки "зеленого світла", що воно мало б уже засліпити всі системи ППО Московії, та насправді ці "світлофори" радше працюють на заспокоєння місцевого політикуму.

"Основне уповільнення підготовки пілотів ЗСУ на F-16 відбувається в США, – каже Голосу Америки екскомандувач об'єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав, – США бояться провокувати Росію: російська політика залякування сповільнила надсилання F-16, тоді як саме F-16 можуть кардинально змінити хід війни в Україні.

Інший експерт називає найлякливішого персонажа в команді Байдена. "Людина, яка блокує постачання зброї до України, – це радник із національної безпеки Джейк Салліван", – каже співробітник Atlantic Council Андерс Ослунд: перемога Байдена на виборах президента США 2024 р. залежить від успіху України на полі бою, він повинен спрямувати всі військові ресурси США включно з далекобійними ракетами до України. "Але, мабуть, він цього не розуміє, і цього явно не розуміють його помічники", – каже Ослунд.

Джейк Салліван – помічник президента з національної безпеки. Він очолює т.зв. "крило миру" в Білому Домі, куди входять директор ЦРУ Білл Бернс та Джон Керрі – спеціальний представник президента США з питань клімату, давній товариш президента США. Вони постійно говорять про ризики ескалації "конфлікту з РФ" і постійно повторюють мантру про червоні лінії Путіна. В якийсь момент уже здавалося, що "миротворці" прозріли, навіть Салліван говорив, що переваги постачання більшої смертоносної зброї Україні переважають ризики ескалації. Та, схоже, його вистачило не на довго.

З одного боку, адміністрація Байдена дійсно намагається допомогти Україні, і розуміє всі наслідки "побєдобесія Путіна", якщо той раптом досягне якихось значущих результатів на полі бою в Україні. Але, як говорить республіканець Міт Макконнел, Байден рухається в правильному напрямку, але недостатньо швидко і недостатньо ефективно.

Особисто я думаю, навіть заборонивши Саллівану обмальовувати Білий Дім червоними лініями Путіна, ситуація докорінно не зміниться. Адже США грають у велику геополітичну партію з багатьма іншими гравцями, партію, часто нам не зрозумілу. F-16, ATACMS можуть бути розмінними фігурами у цій грі. Політичне майбутнє демократів, і особливо президента Байдена дійсно міцно привʼязано до українських перемог, але це не додає нам впевненості, коли не зрозуміла логіка поведінки ключового партнера.

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