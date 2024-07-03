Украинская делегация в Вашингтоне провела встречу с советником Байдена: о чем говорили. Фото

Украинская делегация провела встречу с советником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном. Участники переговоров среди прочего обсудили подготовку ко второму Саммиту мира, реализацию двустороннего соглашения о безопасности, путь Украины в НАТО, оборонную поддержку и энергетическую безопасность.

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Об этом 3 июля сообщили в Офисе президента Украины. Там отметили, в состав делегации вошли руководитель ОП Андрей Ермак, вице-премьер-министр по делам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр обороны Рустем Умеров и министр энергетики Герман Галущенко.

В рамках визита в США проведен "результативный раунд консультаций" с американской делегацией во главе с Салливаном, говорится в сообщении.

"Во время встречи подвели итоги первого Саммита мира и согласовали шаги на ближайшие недели и месяцы для конкретной реализации его результатов и подготовки ко второму Саммиту", – рассказали в Офисе президента.

Также отмечается, что стороны подробно обсудили реализацию положений двустороннего соглашения о безопасности, подписанного Украиной и США во время саммита "Группы семи", и другие вопросы двустороннего сотрудничества.

Особое внимание уделено евроатлантической интеграции, оборонной поддержке и энергетической безопасности.

В частности, Стефанишина очертила главные ожидания Украины от саммита НАТО в Вашингтоне, отметив важность решений, которые будут способствовать развитию оборонных способностей, говорится в сообщении ОП.

В свою очередь Умеров акцентировал внимание на необходимости усилить украинскую ПВО, увеличить количество батарей и ракет к ним.

"Стороны обменялись мнениями по поводу будущих поставок средств ПВО в Украину. Важно, чтобы наши воины получили новые установки от партнеров в кратчайшие сроки", – заявили в ОП.

Также обсудили поддержку энергетической безопасности Украины со стороны США.

Галущенко проинформировал о последствиях атак РФ и потребностях Украины в этой сфере.

Участники встречи обсудили защиту украинской энергосистемы, ускоренное внедрение распределенной генерации, обеспечение резервным питанием объектов критической инфраструктуры Украины, прежде всего в контексте подготовки к зиме.

Ермак отметил "прочное и непреклонное партнерство" между Украиной и США, заявили в Офисе президента.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Пентгоне заявили, что США до сих пор против ударов американским оружием вглубь территорий РФ.

В то же время руководитель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер призвал предоставить такое разрешение Украине. Это дало бы ВСУ возможность бить по актуальным военным целям противника, пояснил он.

Напомним также, 2 июля Умеров в Вашингтоне встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином, во время встречи американский министр анонсировал новый крупный пакет помощи США более чем на 2,3 млрд долларов.

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