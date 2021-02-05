Украинка в Дубае пожаловалась на соседку за мат в WhatsApp: британке грозит тюрьма

В Дубае (ОАЭ) гражданку Британии могут два года отправить за решетку после того, как ее соседка-украинка по квартире заявила на нее в полицию из-за слов "пошла на х*й". Они "прозвучали" в их переписке по WhatsApp во время ссоры относительно соблюдения манер за столом.

Оказалось, что 31-летняя менеджер по персоналу из Глостершира сделала замечание на фоне спора об использовании обеденного стола для работы при изоляции из-за пандемии. Инцидент произошел еще в октябре 2020-го, пишет Daily Mail.

Отмечается, что британка без проблем жила в Дубае с 2018 года, но решила навсегда вернуться домой, чтобы быть ближе к своей семье и начать новую работу. Она успела отправить свои вещи в родной город и уже шла на посадку в самолет. В аэропорту ее и задержали, заявив, что против нее возбуждено уголовное дело и ей запрещено выезжать из страны.

Уже в полицейском участке женщина узнала, что все это случилось по инициативе соседки по квартире. Та утверждала, что чувствовала себя оскорбленной после нецензурных слов в свой адрес от британки.

"Я не могу поверить в то, что сделала моя соседка, она была такой злобной", – заявила украинка.

По законам, действующим в Объединенных Арабских Эмиратах, теперь гражданке Британии грозит два года заключения или крупный штраф, поскольку соседка отказывается отозвать жалобу.

"Я умоляла ее, но она сказала: "Это уголовное дело". Никогда не ожидала, что европейка воспользуется строгими законами ОАЭ. Мы жили в одной квартире и вели себя непринужденно. У меня никогда в жизни не было проблем с законом, и я потрясена тем, что меня привлекли к уголовной ответственности из-за частного обмена мыслями в WhatsApp. Что еще хуже, сообщения были получены несколько месяцев назад, и только сейчас, когда я отправила все свои вещи, забронировала рейс и когда срок моей визы истекает, узнаю об этом деле. Умоляла прекратить это, но ее, похоже, не волнует, какое влияние это оказывает", – поделилась переживаниями женщина перед задержанием.

Со своей стороны генеральный директор организации "Задержанные в Дубае" и компании Due Process International Радха Стирлинг, представляющая британку, предупредила туристов в Эмиратах.

"Мы помогаем женщине, которая была задержана из-за частного сообщения, содержавшего одно нецензурное слово, сказанное в разгар домашнего спора… Но чрезмерно жесткие законы о киберпреступности в ОАЭ уже привели к многочисленным арестам иностранных граждан", – сказала она.

По ее словам, в этой стране туристы могут быть арестованы, задержаны и привлечены к ответственности за ругательство, оскорбительное заявление или уничижительный комментарий, произнесенный даже невзначай.

"Абсурдность этих законов позволяет мужьям и женам, коллегам, друзьям, школьникам, мстительным и злобным людям и провокаторам навязывать тюремное наказание людям, с которыми они взаимодействуют. И даже совершенно незнакомые люди сообщать о комментариях в социальных сетях, которые они считают оскорбительными для властей, и по закону комментаторы будут привлечены к ответственности, оштрафованы и даже заключены в тюрьму", – подчеркнула Стирлинг, добавив, что в Дубае рассмотрение такого дела может затянутся на месяцы.

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