'Украине нужна помощь для победы': президент и премьер Эстонии сделали заявление накануне визита Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский, прибывший 10 января в Литву, намерен также в ближайшее время посетить Латвию и Эстонию. Визиты украинского лидера будут посвящены темам агрессии России и долгосрочной поддержке Украины, необходимой для победы нашей страны в войне с РФ.

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Соответствующие заявления сделали президент и премьер Эстонии Алар Карис и Кайя Калас. Об этом также ранее предупредил Зеленский.

Украинский президент впервые с момента полномасштабной войны будет в Эстонии. Дату его визита пока не разглашают по соображениям безопасности (хотя ряд изданий полагает, что украинский лидер прибудет в Эстонию уже в четверг). По словам Алара Кариса, "Зеленский посетит Эстонию в ближайшие дни".

Президент Эстонии считает, что его страна, как и другие партнеры Украины, "многое сделали для помощи Украине, но нужно сделать еще больше, чтобы Украина победила, а агрессор проиграл". "Только с победой Украины появится надежда, что это последняя военная агрессия в Европе, когда кто-то хочет диктовать своему соседу политический выбор с помощью ракет, беспилотников и пушек", - сказал Алар Карис.

"Эстония верит в победу Украины. Мы должны продолжать поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо, и – что не менее важно – в таком масштабе, который позволит Украине победить. Это переломные времена, и мы должны сосредоточиться на том, чтобы не потерять фокус. Если мы позволим агрессору перебороть международное право и начать диктовать правила игры, то будем вынуждены жить в более опасном мире", – в свою очередь добавила премьер Кайя Каллас.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Зеленский уже встретился с президентом Литвы Науседой. Главными темами визита стали безопасность, интеграция в ЕС и НАТО, сотрудничество в области РЭБ и дронов и дальнейшая координация европейской поддержки. Также президент в своем обращении к стране намекнул, что в этом году ВСУ также получат много западного вооружения. По его словам, в Киеве знают, как реализовать приоритеты государства.

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