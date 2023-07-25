Российская Федерация продолжает уничтожать морскую инфраструктуру, запасы продовольствия и гражданские объекты вдоль Черноморского побережья Украины. После бомбардировки исторического центра миллионной Одессы, вошедшего в наследие ЮНЕСКО как особое место в культурном достоянии человечества, включая православный Спасо-Преображенский собор, который неандертальская Москва сожгла своим ракетным ударом, мир вновь лишь выразил возмущение. Московского Zверя нужно немедленно исключить из всех международных организаций и оставить на едине на его сибирских пространствах, являющихся истинным местом его цивилизации. Говорить с международными бандитами на языке международного права практически невозможно. Неандертальцы из Кремля, похоже, понимают лишь жёсткую реакцию, угрожающую их личному существованию, и инстинктивно как у хищников, почувствовавших возможность собственной смерти, они предпочитают отступить, чем вступать в драку с кем-то, возможно, сильнее их. Эти московские гиены атакуют своей массой и количеством, когда даже львам приходится отступать. Но когда взрослый лев появляется без всякого страха и готов вступить в смертельное сражение с многочисленными гиенами, то они убегают, осознавая всю серьезность последствий столкновения с сильным, даже не многочисленным противником.

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Этой ночью неандертальская Москва атаковала беспилотниками "Шахед" украинские речные порты в устье Дуная – Измаил, Рени, Килию, Усть-Дунайск. Сожжены многочисленные запасы зерна, уничтожены краны и подъемники, грузившие украинское зерно на суда для потребителей в странах Африки, Азии и Европы. Вождь "Империи Zла" Владимир Путин почти одновременно обратился к африканским лидерам с призывом массово приехать на экономический саммит в Петербурге, где Россия предложит своё зерно вместо уничтоженного и сожжённого украинского. Цена на международных рынках подскочила из-за прекращения поставок украинского продовольствия, и тут к вашим услугам российские неандертальцы с предложениями о сотрудничестве.

Российский Zверь умышленно поджигает украинское зерно и уничтожает всё, что может его грузить на корабли, и тут же появляется главарь кремлёвской стаи с предложением, что в этом году ожидается хороший урожай пшеницы, поэтому Москва просит ООН снять санкции с российского аграрного бизнеса. Планы неандертальца: ты уничтожаешь всё чужое и предлагаешь потом своё дороже. Эти наполовину люди сидят не только в Москве и Петербурге, но и имеют своих представителей-неандертальцев в Нью-Йорке, Женеве и всех столицах человеческой цивилизации, где продают свои истории о том, как должен быть устроен миропорядок.

Чтобы остановить московского Zверя в варварской бомбардировке Одессы и других украинских портовых городов, Киев снова обратился в Вашингтон, чтобы получить более мощное оружие, которое помогло бы остановить недочеловеческую Россию от уничтожения юга Украины. В Вашингтоне все указывают, что принятие решений только за одним человеком – и это президент США Байден, так и не давший разрешение на приобретение украинской армией американских ракет ATACMS радиусом действия 300 километров. Эти ракеты благодаря своей точности и баллистической траектории полёта, что делает их практически неуничтожаемыми при наведении на российские военные объекты, сейчас очень нужны украинской армии. Киев получил ответ, что сейчас они необходимы самой американской стороне, а Украина уже получила британские ракеты Storm Shadow и французские SCALP. Но эти ракеты имеют радиус действия до 250 км, поскольку Париж и Лондон не предлагают вариант ракеты с дальностью стрельбы до 590 км. Они несут меньше взрывчатки и являются вариантом крылатых ракет, которые, возможно, "умнее", но в разы медленнее баллистических ATACMS. Таким образом, ракеты SCALP и Storm Shadow могут быть сбиты русской ПРО, а ATACMS – нет. Возможно, эти ракеты сейчас нужны США, поскольку Вашингтон планирует начать войну в ближайшее время или чтобы армия США была готова остановить атаку Китая на Тайвань, но пока мы слышим только разговоры о деэскалации. Не исключено, что это лишь отговорка, чтобы украинцы не получали точное и мощное оружие.

Для того чтобы РФ не бомбила ежедневно Одессу и юг Украины, нужно выбросить российскую армию из Крыма. С севера полуострова россияне запускают иранские беспилотники на цели по всей территории Украины, а с западного побережья Крыма действуют противокорабельные ракеты "Оникс", модифицированные для поражения целей на украинском побережье Чёрного моря. Их были даже сняли с производства и вооружения российской армии, но теперь модернизировали из-за низкого полёта над морским зеркалом, что делает их невидимыми для спутников, а также для многих радиолокационных устройств, поскольку они летают на высоте всего 3-4 метра над уровнем моря, и поэтому без обнаружения радиолокацией и средствами спутниковой разведки они неожиданно появлялись перед целями для уничтожения. До сих пор ни один российский "Оникс" украинской стороне не удалось сбить. На это способен только модернизированный Patriot или европейский аналог SAMP-T. Но пока в Украине есть лишь несколько таких комплексов, которые расположены рядом с Киевом, потому что важно держать столицу в безопасности.

Если бы Украина получила ATACMS, российскому Черноморскому флоту пришлось бы немедленно выйти из Севастополя, поскольку он становится легкой мишенью для ракет американского производства против кораблей, стационарно размещённых в портах. А это значит, что все эти военные корабли, включая подлодки, несущие баллистические и крылатые ракеты, должны сменить место дислокации на российский порт Новороссийск. Пуск российских ракет из морского района вокруг Новороссийска против целей в Украине даёт дополнительное время для подготовки украинской противоракетной обороны к их сбитию. Выход Черноморского флота из Крыма нарушит насыщенность военными частями обороны полуострова.

Это также может нанести непоправимый ущерб логистическому и моральному состоянию российской армии в Крыму. Тогда крушение обороны полуострова – дело нескольких недель. Если полуостров будет освобожден, то для ракет "Оникс", которые пока не поддаются уничтожению, больше нет подходящих мест для запуска. Кроме того, беспилотникам "Шахед" придется летать с гораздо более далекого расстояния, что опять же дает больше времени для подготовки украинской противовоздушной обороны.

Но, по сути, самое важное другое. С освобождением украинского Крыма Москве придётся немедленно сесть за стол переговоров об условиях прекращения этой кровопролитной войны, поскольку после потери полуострова военные баталии для Кремля становятся бессмысленными. Пока, к сожалению, у Вашингтона нет понимания абсолютно решающей роли полуострова. Будь это стратегическое понимание, то на вопрос о важности освобождения Крыма президент США Байден не ответил бы, что есть ещё 17 других решающих вещей. Это лишь свидетельствует о полном отсутствии ощущения американскими элитами места Крыма в агрессивных планах Кремля. А формула проста: если нет оккупированного Крыма, то нет ничего. Если бы в Вашингтоне это поняли, то уже передали бы украинской стороне так необходимые ATACMS.

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