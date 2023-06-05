Украина создала сеть агентов в России, работающих над проведением диверсий – CNN

Несколько осведомленных лиц из американской разведки утверждают, что Украина успешно развивает сеть агентов внутри России, совершающих диверсии против страны-агрессора. Киев передал им уже как минимум два боевых беспилотника, которые "подняли на уши" россиян, включая пропагандистов и Кремль.

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Об это пишет издание СNN. По их данным, к агентам примыкают сами граждане РФ, которые не поддерживают внешнюю политику Москвы, готовы бороться с авторитарным режимом Владимира Путина и сочувствующих украинскому народу.

"Кто именно контролирует эти диверсионные группы, пока точно неизвестно. Однако совершенно очевидно, что напрямую к ним имеет отношение Главное управление украинской разведки", – передают западные журналисты слова инсайдеров.

Что касается лидера государства Владимира Зеленского, то согласно протоколу проведения разведывательных операций не каждая задача на вражеской территории должна быть согласована им персонально.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в конце мая в России произошла целая череда диверсий. В Белгородской области дрон атаковал здание "Газпрома", а в Москве – диверсия на железной дороге.

Ежедневные диверсии заставили запаниковать россиян – они ненавидят "понаехавших х*хлов" и строчат доносы. В тех регионах РФ, где разместили "беженцев" из Украины, региональные подразделения ФСБ начали их "отработку" – уже есть задержанные.

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