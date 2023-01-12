Армения не Украина – история противостояния Азербайджана сепаратистскому анклаву

Украина объединена с Азербайджаном совместным стремлением искоренить поддерживаемый РФ сепаратизм. Такое мнение в интервью Obozrevatel высказала политическая деятельница, представительница группы по межпарламентским связям с Азербайджаном Людмила Марченко.

Видео дня

"Я была на тех территориях, где проводилась активная фаза войны, имела возможность общаться с людьми. Нужно понимать, что "Карабасский конфликт" имеет идентичный сценарий с украинским. Потому что так называемые миротворческие силы россии совершенно не миротворческие. Должны помнить, и Косово, и Приднестровье. Каждый регион получил предполагаемые последствия – военные действия или замороженный конфликт с непризнанными территориями", – отметила депутат.

Стоит вспомнить, что так же, как россия использовала сепаратистов Донбасса при оккупации части Украины, армянские сепаратисты Карабаха, опираясь на поддержку российских военных, оккупировали 20% суверенной территории Азербайджана. Это произошло в начале 90-х годов, но "Карабасский конфликт" до сих пор не исчерпан. И нарративы кремля работают.

"Азербайджанцы с кровью вырастили у себя желание к победе. Но враг и дальше пытается получить доступ к нефти, другим полезным ископаемым и к логистическим возможностям страны. Российские миротворцы оттесняют азербайджанцев от Цахкашена, препятствуют доступу и вывозят сырье золоторудного и медно-молибденового месторождений", – объяснила Марченко.

К эскалации призывает и сепаратистское движение Карабаха. Они искусственно создают дефицит продовольствия с целью произвести видимость "гуманитарной катастрофы" и обвинить в этом Азербайджан. 20 декабря 2022 года ставленник Кремля, управляющий сепаратистским анклавом, Варданян заявил в интервью Rusarminfo: "Чем хуже будет наше положение, тем лучше будет слышны наши требования и голос в мире". Под этим лозунгом Варданян массово задействует административный ресурс, чтобы привлечь карабахских армян к участию в антиазербайджанских демонстрациях.

Распространение этих настроений заметно и в Европе. По словам Людмилы Марченко, информационная война влияет и на наших союзников: "Потому что сепаратисты везде есть и политика русизма существует давно, но проявляется именно в нужный момент" – добавляет политический деятель.

Также она рассказала, что, несмотря на проблемы на собственной границе, Азербайджан не избегает возможности помочь Украине.

"Сегодня Парламентская дипломатия помогает поднимать уровень отношений между Украиной и Азербайджаном на новые ступени. Азербайджан одним из первых признал суверенитет Украины. С начала полномасштабной войны помощь Азербайджана проявляется по-разному – это и гуманитарная поддержка и закупка оборудования из бюджетных средств республики и реабилитация украинских детей. Следует помнить, что азербайджанцы стали нам помогать еще задолго до войны, во время пандемии COVID-19. Поэтому наша дружба носит системный характер", – подчеркнула Людмила Марченко.

Больше узнаете, просмотрев видео версию интервью с Людмилой Марченко: