Украина может получить истребители F-16 при условии не наносить удары по территории РФ, — американский дипломат

Военная поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов и других партнеров из НАТО получила прогресс и положительную тенденцию: ряд западных государств уже готовят к отправке современные танки, включая немецкие Leopard 2 и американские Abrams. Однако для реального доминирования на фронте украинским солдатам нужно превосходство в воздухе, а значит, им понадобится боевая авиация не советского образца, а передовых технологий Запада.

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И рано или поздно союзники примут решение о передаче истребителей, но тогда Киев письменно обязуется не атаковать территорию Российской Федерации. Такое видение имеет американский дипломат Майкл Макфол, изложив его в своей статье на Foreign Affairs.

"Уже 24 февраля в первую годовщину путинского вторжения президент Байден и его союзники по НАТО могут усилить представление о том, что для России бесполезно продолжать свою борьбу. Поначалу бытовали страхи, что Путин сочтет предоставление новых видов наступательного оружия Украине эскалацией. Однако, конфликт с тех пор, к счастью, не обострился. Причина проста: у Путина нет эффективного способа сделать это. Он уже использует очень дорогие крылатые ракеты для атаки многоквартирных домов. Он не может нападать на НАТО, чтобы не привести к прямому противостоянию с НАТО, в котором сам же быстро проиграет", – заметил аналитик.

Макфол вновь обратил внимание, что последним козырем Кремля остается ядерное оружие. Однако и это явно не пойдет Путину на пользу.

"Использование ядерного оружия в Украине также сплотило бы более сильную оппозицию войне во всем мире, в том числе в Пекине, в российском обществе и, возможно, даже среди российских генералов. Очевидно, что больше всего от такой атаки пострадают украинцы, тем не менее именно они призывают Запад не останавливаться на путинском ядерном шантаже", – заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Макрон задумался о передаче истребителей для украинской армии. Политик не уточнил, когда это может произойти, но подчеркнул, что Париж не ставит себе ограничений в военной поддержке Украины, которая борется с нападением России.

Вероятность получения западных боевых самолетов не исключает и министр обороны Украины Резников. Он убежден, что именно такой шаг союзников существенно изменят "правила игры" и точно не в пользу России.

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