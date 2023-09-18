Прошел один год и двести пять дней войны. Теперь уже и карты ISW показывают, что Клещеевка (южнее Бахмута) перешла под полный контроль ВСУ. В ходе последних боев в этом районе, в частности, при взятии Андреевки, была практически полностью уничтожена 72-я мотострелковая бригада российской армии.

Кроме этого, сильно пострадала 31-я десантно-штурмовая бригада россиян. Собственно, это она и не смогла выдержать натиск 3-й штурмовой бригады ВСУ, которая через ее сектор обороны и вошла в Андреевку. Сегодня стало известно, что командир этой самой 31-й десантно-штурмовой бригады, полковник Андрей Кондрашкин, погиб в бою за Андреевку.

Полтора года провоевал десантник, начинал войну еще с высадки в Гостомеле, и - фсе… Похороны, венки, салют, белая Лада. Вообще в боях за Андреевку, как сейчас стало известно, было уничтожено большое количество командного состава 57-й, 72-й, 85-й мотострелковых и 31-й десантно-штурмовой бригад ВС РФ. Так что салюты вскорости загремят по многим городам и весям Святой Руси… И полетят белые Лады навстречу вдовам. И останутся дети-сироты, и будут они теперь до конца жизни видеть лишь портрет своих отцов. Красивых, молодых, в военной форме и с орденами…

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И все эти похороны и трупы нужны лишь для того, чтобы продолжал жить и править Россией маленький паскудный старичок, врун и балабол, невежда и трус, вор и убийца. Который сам себя, разумеется, считает фигурой, не уступающей по масштабу Наполеону…

Интересно, он читал “Кодекс святой Елены"? Вряд ли… Он вообще не читает. Ему все больше рассказывают. То Ковальчуки, то Мединский, То митрополит Тихон (Шевкунов). Это они ему про генетическое оружие и про “Россия никогда ни на кого не нападала" рассказывают. Какой уж тут, прости Господи, Наполеон. Там ведь надо будет правду рассказать и про Бородино и про предательство Александра Первого…

Властитель слабый и лукавый,

Плешивый щеголь, враг труда,

Нечаянно пригретый славой,

Над нами царствовал тогда…

Как все страшно для России складывается. Всем уже осточертел этот плешивый упырь, а все никак его не уберут. Бояться. Бояться даже не его, а друг друга. Не верят друг другу, опасаются что предадут, побегут и настучат. А может быть не опасаются даже, а твердо знают, что предадут и настучат. Им ли не знать цену друг другу? Это же “лучшие люди города"... Дракон их долго подбирал.

Отборный народишко. Предатель на стукаче, доносчик на провокаторе. Все повязаны. Все по уши в крови и грабеже. Ненавидят друг друга, а ничего – терпят. Кто первый сморгнет – того и разорвут. Умри сегодня, а я – завтра. Вот такая петрушка, милые мои… Поэтому и идут гробы и будут идти еще долго… Если их ВСУ не остановит, они сами - не остановятся.

Из Вашингтона и Берлина поступают разноречивые сигналы по поводу ATACMS и TAURUS. То какие-то неназванные источники в Белом доме сообщают, что на встрече Зеленского с Байденом этот вопрос решен не будет, то наоборот, госсекретарь США Блинкен и глава немецкого МИДа Анналена Бербок на совместной пресс-конференции по результатам совместных переговоров излучают оптимизм по этому поводу и дают понять, что решение не за горами.

Более того: Блинкен на этой пресс-конференции сделал, по-моему, сенсационное заявление. Он, комментируя возможность предоставления ракет ATACMS, отметил, что как украинцы используют это оружие, – "это их дело", и что “они сами должны принимать решение о том, что может быть наиболее эффективным в восстановлении их территориальной целостности. Согласно нашей собственной политике, мы не поощряем и не позволяем использование наших систем вооружений за пределами Украины. Но опять же это решение Украины".

Это кардинально отличается от прежней позиции США и Германии. Раньше они в ультимативной форме требовали от Украины гарантий неприменения переданного ей оружия по территории России. И даже собирались вносить в ракетные компьютеры и их программное обеспечение какие-то корректировки, исключающие в принципе возможность стрельбы ими за пределы Украины. И вот на тебе: оказывается они лишь этого “не поощряют", но, в принципе, это решение самой Украины как их применять.

Залужный, услышав это, вспомнил, наверное, старый анекдот про поручика Ржевского: “И тут мне пошла такая карта!" Уж он-то точно знает как их применять, чтобы уничтожить инфраструктуру на территории России, обслуживающую эту войну: нефтебазы, НПЗ, железнодорожные узлы, аэродромы, мосты, подстанции…

Все в радиусе 500 км будет в досягаемости. А без топлива танк – груда металла. И Урал с КАМазом не поедут, и самолет с вертолетом не полетят, и корабль в море не выйдет… Много Путин навоюет с логистическим плечом больше 500 км в один конец? Какой удар для старика…

Пора доставать из запоя Димона Медведева, чтобы тот опять настрочил какой-нибудь зубодробительный пост про то, что ядерный удар по центрам принятия решений неминуем. Ненуачо? Что еще остается против такого вероломства, кроме как стращать врагов димоновскими высерами? Прямо даже руки опускаются…

Короче, ждем результатов поездки Зеленского в Вашингтон. Мне очень хочется верить, что там будут приняты все необходимые решения. Ведь наше дело правое, поэтому враг будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!