Угрозы Трампа НАТО: Байден назвал соперника 'лакеем' Путина, а Боррель упрекнул за капризность

Западные политики продолжают комментировать слова кандидата в президенты США Дональда Трампа, который угрожал лидерам стран НАТО, что в случае нападения РФ не будет защищать тех членов Альянса, которые задолжали выплаты в организацию. Нынешний президент Штатов Джо Байден назвал соперника "лакеем" кремлевского диктатора Владимира Путина, а верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель упрекнул Трампа за капризность.

OBOZ.UA собрал реакцию западных политиков. Так, во время выступления в субботу, 10 февраля, в штате Южная Каролина Трамп заявил, что во время своего президентства угрожал лидерам стран НАТО, что в случае нападения РФ не будет их защищать.

Некоторые из республиканцев, соратников Трампа, набросились на него за его слова.

"Вот почему я уже давно говорю, что он непригоден на пост президента Соединенных Штатов", – заявил бывший кандидат в президенты от республиканской партии Крис Кристи.

Бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли, которая является единственным оставшимся соперником Трампа на выдвижение в президенты от Республиканской партии в 2024 году, заявила: "Последнее, что мы когда-либо хотим сделать, это встать на сторону России".

Сенатор-республиканец Том Тиллис обвинил помощников Трампа в том, что они не смогли объяснить бывшему президенту, что Соединенные Штаты, как член НАТО, привержены защите любого члена альянса, подвергшегося нападению.

Со своей стороны, Джо Байден назвал заявления своего предшественника опасными. По словам Байдена, такие высказывания его предшественника показывают, почему поддержка Украины важна.

"Потому что, как видите, Путин и его полезные прислужники рассчитывают на более крупные призы", – заявил американский лидер.

Раскритиковал Трампа и бывший советник по нацбезопасности США в его администрации Джон Болтон, который считает, что угрозы бывшего президента США выйти из НАТО в случае возвращения к власти следует воспринимать серьезно.

"Думаю, заявления Трампа следует воспринимать вполне серьезно. Очень многие сейчас не воспринимают это так – сторонники Трампа и оппоненты тоже. Когда он говорит, что хочет выхода США из НАТО – думаю, это очень реальная угроза, и она имела бы чрезвычайно плохие последствия для США. И не только в Североатлантическом регионе, а гораздо шире", – сказал он в эфире MSNBC.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель заявил сегодня утром, что НАТО не может позволить себе быть альянсом, зависящим от прихотей президента США.

На просьбу ответить на комментарии Трампа Боррель сказал: "НАТО не может быть военным союзом по выбору… в зависимости от настроения президента США".

Напомним, президент Европейского совета Шарль Мишель прокомментировал заявление экс-президента США Дональда Трампа о "зеленом свете" России на агрессию против "должников" НАТО. Он подчеркнул, что такие безрассудные высказывания о безопасности Альянса служат только интересам российского диктатора Владимира Путина.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что комментарии экс-президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа об Альянсе поставили под угрозу европейских и американских военных. Но ответ на любую атаку по организации не заставит себя ждать.