Для европейской общественности 2025 год кажется дежавю. Наблюдая за боями под Харьковом и Донецкой областью, многие задаются вопросом, готовится ли Путин "оккупировать" Берлин, Париж или Варшаву после Украины. Опасения подпитывают пропагандистские трансляции российских государственных каналов и мелодраматические заголовки западных таблоидов. Люди забывают, что ещё в феврале 2022 года Кремль обещал "специальную военную операцию" всего за несколько дней и марш на Киев. Через четыре года российская армия безумно пытается захватить восточные города Украины, защищая собственные регионы от украинских беспилотников.

Владимир Путин уже три года угрожает Европе тем же словарем, которым он угрожал Украине в 2021 году. Разница лишь в том, что тогда Европа считала это блефом, а сегодня ведёт себя так, будто это неизбежно. В обоих случаях – ошибка одинакова. В первый раз она недооценила реальность, во второй – переоценила фантазию.

Между тем, российское государство ведёт войну на истощение против страны, которую она планирует уничтожить за считанные дни. Эта война ведётся не на Рейне, не на Висле и не на границах НАТО. Она ведётся глубоко на востоке Украины, с огромными потерями, импровизациями, массовыми мобилизациями и растущей зависимостью от репрессий дома. Российская армия застряла в окопах, полагаясь на массовую мобилизацию заключенных и боеприпасов из Ирана и Северной Кореи. Это не картина силы, которая вот-вот двинется на Париж и Берлин. Это картина страны, которая пытается не проиграть уже начавшуюся войну в Украине.

Но вместо того, чтобы эта неудача ослабила российскую угрозу в европейском восприятии, происходит наоборот: чем слабее Россия на поле боя, тем громче она звучит в студиях.

Это не случайно. Это старая логика авторитарных режимов: когда реальная власть угасает, символическая власть должна кричать.

И именно в тот момент, когда разница между мифом и реальностью наиболее заметна, Европа начинает действовать так, будто миф побеждает.

Есть ткаяа сцена в фильме "Монти Пайтон и Святой Грааль", где рыцарь, у которого отрезали обе руки и одну ногу, постоянно кричит: это просто рана на поверхности! И призывает противника вернуться и сразиться "как мужчина". Эта сцена забавная, потому что она абсурдна. Но было бы ещё смешнее, если бы зрители начали серьезно размышлять, действительно ли этот рыцарь представляет экзистенциальную угрозу.

Сегодня Европа, к сожалению, это и делает.

Владимир Путин годами угрожает войной Европе. Угрожает Британии, Франции, Германии, Польше. Он угрожает НАТО. Он угрожает "коллективному Западу". Он угрожает ядерным ответом, "беспрецедентной эскалацией", "историческими последствиями". И чем длиннее война в Украине, чем больше потери России, тем более отдаленные цели – угрозы становятся театральнее.

Повторим: Россия четвёртый год ведет войну против одной страны. Не против блока. Не против альянса. Не против континента. Против Украины. Война, которая должна была продолжаться несколько дней, превратилась в изнурительный конфликт, в котором Москва теряет людей, технологии и стратегическую инициативу, в то же время пытаясь убедить мир в готовности к войне со всей Европой.

Но это даже не стратегия. Это блеф, опирающийся на то, что оппонент не смотрит на карты. Если же на карты посмотрят – игра кончится.

Всё это само по себе было бы гротескным. Опасным становится то, что часть европейской общественности и политической элиты начинает относиться к этим угрозам как к реальной военной проекции, а не как к тому, чем они являются: заменой не существующей силы.

Чтобы понять это, необходимо сделать то, что пропаганда больше всего ненавидит – остановиться, посмотреть на соотношение сил и задать грубо простой вопрос: Как Россия, которая четвертый год не может победить Украину, представляет себе войну против Европы? Начнем с самого простого – демографии. Российская Федерация насчитывает около 145 миллионов человек. Европейский Союз без учета Великобритании насчитывает более 440 миллионов. Вместе с Великобританией, Норвегией и другими европейскими странами, не являющимися членами ЕС, Европа насчитывает полмиллиарда человек. Это не статистическая деталь. Это основное условие для продолжительной войны высокой интенсивности.

Экономика делает разницу ещё более жестокой. Валовой внутренний продукт России составляет около 2,2 триллиона долларов. Европейский Союз – более 17 триллионов. С британской экономикой разница близится к девяти к одному! Войны выигрываются не речами, а заводами, цепями поставок, энергетикой и финансами. В этом отношении Россия противостоит Европе не как равный оппонент, а как страна, уже пытающаяся финансировать войну, которую она сейчас ведёт.

Военные бюджеты подтверждают это без колебаний. В 2024 году Россия выделила около 110-120 миллиардов долларов на оборону, а также военную экономику и скрытую бухгалтерию. В том же году европейские страны вместе потратили более 690 миллиардов долларов. Даже без вклада США европейские военные расходы во много раз превышают российские. Это означает больше производственных линий, больше запасных частей, большее обучение и – что самое важное – большую способность вести войну в долгосрочной перспективе.

На бумаге Россия любит представлять себя как военную сверхдержаву. На самом деле её военная мощь тает на фронте в Украине.

Сегодня у российских вооруженных сил есть около 1,3–1,5 миллиона действующих и мобилизованных солдат, включая резервистов, призванных с 2022 года. Европейские страны, за исключением Соединенных Штатов, имеют более 1,8 миллионов действующих военнослужащих. Если учесть Великобританию и другие европейские страны НАТО, то эта цифра превышает 2 миллиона. Разница заключается не только в численности, но и в том, что европейские армии чрезвычайно современно оснащены и не изношены годами войны.

Воздушные силы ещё больше развенчивают миф о русском превосходстве. Россия имела около 4100 военных самолетов, включая самолёты и вертолеты. Отмечая, что в Украине было потеряно более 800 самолётов и вертолетов. У семи крупнейших европейских воздушных сил – Франции, Германии, Великобритании, Италии, Испании, Польши и Греции – насчитывается более 4600 самолётов. Если учесть остальную Европу, разница становится поразительно большей. Дополнительное, или ключевое отличие, однако, заключается в том, что российская авиация уже три года участвует в настоящей войне, понеся потери, которые она не может легко компенсировать, и не в состоянии регулярно обслуживать свой воздушный флот. В море история превращается в карикатуру. Российский флот имеет около 420 судов. Европейские флоты вместе имеют более 2000. Европа имеет шесть действующих авианосцев. У России есть один. Тот стоит больше лет на капитальном ремонте, чем в оперативном использовании. Говорить о российской проекции военно-морской мощи против Европы это серьезно недооценивать интеллект читателей.

Сухопутные войска, часто представляющие как козырь России, также не выдерживают холодного взгляда. Россия вступила в войну с примерно 3000-3500 боевыми танками. На сегодняшний день она потеряла 11 500. Европейские страны вместе имеют 5000 самых современных танков, с несравнимо сильнейшей промышленной и ремонтной базой. Разница проста: Россия превращает свои танки в обломки. Европа хранит их в ангарах.

И вот мы приходим к тому, что европейские страхи настойчиво игнорируют: Украина.

Три года войны сделали Украину тем, чем европейские армии не стали становиться десятилетиями: боевым опытом, адаптивной армией, привычной к современной высоко интенсивной войне. Сегодня у украинской армии есть сотни тысяч солдат (почти миллион), которые прошли реальные боевые действия против России. Она разработала производство беспилотников, ракет, боеприпасов, адаптировала западные методы и строила доктрину на ходу. Это не отвлечённый фактор будущего. Это настоящая военная сила настоящего. И эта армия уже три года противоборствует России.

Вот почему Москва всё чаще возвращается в ядерную риторику. Это последний реквизит на сцене, когда декорации уже не работают. Ядерное оружие – это не средство завоевания Европы. Это средство шантажа. И чем слабее обычная мощь России, тем громче ядерная угроза. Не потому, что Россия хочет ядерной войны, а потому что она хочет, чтобы Европа отказалась от рациональной оценки.

И вот мы подходим к существу.

Угрозы Путина работают не потому, что основываются на реальности, а потому, что Европа сомневается в собственной силе. Континент, который имеет больше людей, гораздо больше денег, больше промышленности, больше кораблей, больше самолётов и формальную систему коллективной обороны, ведёт себя так, будто он слаб, потому что десятилетиями привык делегировать власть и подавлять ответственность. Россия пользуется этим.

Наконец, сама "сверхдержава" Путина — это не ядерный арсенал. Это не армия. Не промышленность. Это способность превратить чужую неуверенность в собственное отражение силы. И пока Европа наблюдает за этим зрелищем с широко открытыми глазами, угроза кажется реальной.

Европейский страх заключается в психологическом моменте: привыкшие к миру и процветанию многие граждане Западной Европы не готовы мыслить в категориях войны, поэтому они воспринимают угрозы Путина как иррациональные. В то же время, политики часто используют страх, чтобы оправдать рост расходов, централизацию власти или изменение приоритетов.

В заключение, Путин похож на Волшебника страны Оз, страшного и громового... в конце концов оказывается, как маленький человечек за занавесом, одержимый рычагами, дымом и собственным голосом. Как только занавес поднимается, магия исчезает.

Европе нужно только поднять этот занавес сегодня.