Угроза ядерной войны между Индией и Пакистаном: о чем говорится в доктринах и сколько ракет имеют страны

Министр обороны Пакистана Хаваджа Аси заявил, что на данный момент страна не рассматривает возможность применения своего ядерного арсенала. Однако, конфликт с Индией по Кашмиру продолжает быть источником напряжения в Южной Азии, что угрожает региональной и мировой безопасности. Обе страны обладают ядерным оружием, что делает любой вооруженный конфликт крайне опасным для всего мира.

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Как сообщает Al Jazeera, ситуация в регионе остается чрезвычайно напряженной. Вопрос Кашмира не только не теряет актуальности, но и продолжает быть главной причиной геополитической нестабильности в Южной Азии. С одной стороны – Индия, заявляющая о нерушимости своих границ, с другой – Пакистан, десятилетиями настаивающий на праве кашмирцев на самоопределение.

Индия впервые провела ядерное испытание в 1974 году, а Пакистан – в 1998-м, почти сразу после того, как Индия провела второе испытание. С тех пор обе страны не только не сокращали свои арсеналы, но и совершенствовали ракеты, мобильные платформы и систему сдерживания.

Доктрина Индии базируется на принципе "не применять первыми". Это означает, что Индия не будет применять ядерное оружие без предварительной ядерной атаки. Однако после событий 2019 года, когда Индия осуществила авиаудар по Пакистану в ответ на террористический акт, в Индии начали появляться призывы пересмотреть эту стратегию.

Основные принципы ядерной доктрины Индии:

Принцип "Не применять первыми" (NFU) – Индия обязуется не применять ядерное оружие первой, и ее арсенал будет использоваться только в случае ядерной атаки. Это уменьшает риск эскалации ядерного конфликта, хотя есть возможность изменить этот принцип в случае изменений внешней обстановки. Минимальный уровень сдерживания – страна не стремится к огромным запасам ядерного оружия, а сосредотачивается на создании минимального, но надежного арсенала для сдерживания угроз. Массированное возмездие – индийское государство оставляет за собой право нанести массированный ядерный удар в ответ на ядерную агрессию, в частности уничтожить критические объекты противника. Исключение для биологического и химического оружия – Индия может применить ядерное оружие в ответ на применение биологического или химического оружия.

По данным Стокгольмского института SIPRI, по состоянию на 2024 год Индия имеет около 172 ядерных боеголовок, а Пакистан – около 170. Однако наибольшая угроза заключается не только в количестве боеголовок, но и в способе их возможного использования.

Пакистан не обязуется не применять ядерное оружие первыми и оставляет за собой возможность применения ядерного оружия на любом этапе конфликта. Пакистан активно развивает тактические ядерные боеприпасы, что позволяет использовать их даже в обычных боевых действиях. Такие вооружения имеют меньшую мощность и могут быть применены на поле боя.

Основные аспекты ядерной доктрины Пакистана:

Стратегическая неоднозначность – страна не публикует четких условий применения ядерного оружия, чтобы сохранить возможность реагировать на различные угрозы. Четыре триггера для применения ядерного оружия – Пакистан определил четыре основные ситуации, при которых может быть применено ядерное оружие. Развитие тактических ядерных вооружений (ТЯО) – государство активно работает над созданием тактических ядерных боеприпасов, которые могут быть использованы даже на поле боя.

Сейчас обе страны имеют ракеты дальнего и среднего радиуса действия. Индия обладает межконтинентальной ракетой Agni-V, которая может поразить даже Пекин, тогда как Пакистан имеет ракеты средней дальности с мобильными пусковыми установками.

Индийская стратегия сосредоточена на полномасштабном ответе, в то время как пакистанская – на быстром ударе, чтобы вынудить противника к отступлению еще до развертывания большой войны. Это создает значительную асимметрию и делает ситуацию чрезвычайно нестабильной.

Угрозу также усиливает информационный фон: политическая риторика в обеих странах в последние годы становится все более агрессивной, что может привести к популистским решениям, которые не всегда принимаются хладнокровно.

Международное сообщество неоднократно призывало к деэскалации, однако из-за отсутствия эффективных механизмов влияния ситуация будет оставаться критической. Обе страны не являются участниками Договора о нераспространении ядерного оружия (NPT) и продолжают разрабатывать и совершенствовать свои ядерные системы. Поэтому регион, в частности Кашмир, остается одной из самых опасных точек на карте мира.

Как сообщал OBOZ.UA, что вечером 6 мая Индия начала "Операцию Синдур", нанеся удары по территории Пакистана. Исламабад ответил, после чего стороны продолжили обмениваться ударами и обе заявили о жертвах среди гражданских.

После этого Индия закрыла аэропорты, которые расположены вблизи границы с Пакистаном. Согласно NOTAM – уведомлению для пилотов, выданному авиакомпаниям правительством Индии, в северных и северо-западных индийских регионах несколько десятков аэропортов будут полностью закрыты.

В ночь на 10 мая Индия снова атаковала Пакистан, а Исламабад в ответ объявил о проведении военной операции.

На фоне эскалации между Индией и Пакистаном резко возросла угроза нанесения ядерного удара одной из сторон конфликтов. В частности, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф созывает заседание органа, который контролирует ядерный арсенал.

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