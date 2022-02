Ученые заявили, что нашли корабль Кука, на котором открыли Австралию: что известно о 'важнейшем в истории' судне

Австралийские ученые обнаружили корабль, на котором мог путешествовать британский мореплаватель Джеймс Кук. Судно было погребено под илом всего в 500 метрах от береговой линии США.

Соответствующее заявление появилось на сайте Австралийского национального морского музея. Отмечается, что пропавший Endeavour искали более 200 лет. Данное судно служило капитану в его первом путешествии по Тихому океану между 1768 и 1771 годами, в результате которого британец открыл миру неизвестный на тот момент материк – Австралию.

Корабль, который обнаружили специалисты, находился на глубине 14 метров и был густо покрыт илом. Как рассказал исполнительный директор Австралийского национального морского музея Кевин Сампшн, его нашли в гавани Ньюпорта, штат Род-Айленд, где морские археологи с 1999 года исследовали несколько кораблекрушений 18-го века.

Он заявил: "После 22-летней программы архивных и археологических полевых исследований, основанных на подходе с преобладанием фактических данных, эксперты пришли к выводу, что археологический объект, известный как RI 2394, расположенный в гавани Ньюпорта, штат Род-Айленд, США, включает в себя затонувший корабль HM Bark Endeavour".

Однако находка уже успела спровоцировать конфликт между австралийцами и американцами. Последние, а США также совместно с австралийцами участвовали в поиске судна, вскоре после того, как австралийская сторона заявила об открытии, назвали объявление "преждевременным" и таким, которое "нарушает контракт".

Так, исполнительный директор Проекта морской археологии Род-Айленда RIMAP (США) доктор Кэти Аббасс, реагируя на заявление австралийцев, сказала, что RIMAP была ведущей организацией в исследовании, а говорить, что это именно судно Кука – рано.

"Остается много вопросов без ответов, которые могут опровергнуть идентификацию", – сказала она.

Аббасс добавила, что выводы RIMAP будут основываться на надлежащем научном исследовании, а не "на эмоциях или политике Австралии".

