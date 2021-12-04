Ученые воссоздали облик рептилии, охотившейся за добычей в водах Колумбии 130 млн лет назад. Фото

Международная группа ученых во время экспедиции в Центральной Колумбии в департаменте Бояка обнаружила останки уникальной морской рептилии, которая жила на данной территории 130 млн лет назад в раннем меловом периоде. Животное было одним из последних выживших ихтиозавров.

Как рассказал Daily Mail, со ссылкой на исследование опубликованное в журнале Еandfonline, внешне рептилия чем-то напоминала рыбу-меч, однако превосходила ее размерами. Существо охотилось не только на рыбу, но и на других морских рептилий (чтобы посмотреть фото, видео, доскролльте до конца страницы).

Жил ихтиозавр во времена, когда наша планета только начинала выходить из холодного климата и уровень воды в Мировом океане повышался. Тогда же суперконтинент Пангея раскололся на две части.

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Говоря о размерах ихтиозавра, специалисты отметили, что только ее череп достигал одного метра. Они же акцентировали внимание на зубах животного. Те, по словам ученых, отличались от зубов большинства рептилий тем, что были крупнее и располагались друг от друга на большом расстоянии.

"Это был хищник, который охотился на себе подобных", – рассказали исследователи.

Анализируя расположение зубов и их размер, ученые пришли к выводу, что этот хищник имел очень крепкий укус, мог разрывать резцами тело жертвы, а давление жевательных зубов было особо сильным.

"Хотя морская рептилия не могла сильно двигать челюстями из стороны в сторону, она могла открывать пасть с колоссальным зевом на 75 °, что позволяло ей глотать очень большую добычу", – рассказали ученые.

Также, анализируя строение черепа, ученые выяснили, что животное передвигалось мелководьем.

Исследовали отметили, что данная находка значима не только для ихтиологов, но и для науки в целом, так как дает представление о том, что происходило на Земле много лет назад, как менялся климат и география.

Ученые планируют продолжит исследование данного региона.

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории Европы и Северной Америки ученые обнаружили два новых вида ихтиозавров, которые жили там миллионы лет назад.