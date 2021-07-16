Ученые нашли фрагмент савана египетской мумии, который поможет решить древнюю 'головоломку'. Фото

Фрагмент полотна, в которое была завернута египетская 2300-летняя мумия, был найден в США. Артефакт сравнили с частью льняной ткани, которая находится в Кентерберийском университете Новой Зеландии.

Оба антиквариата раскрывают сцены и заклинания из Книги мертвых. Также, они являются мелкими частями одного широкого савана, который был давно разделен, его фрагменты находятся в разных точках мира. Об этом сообщили в издании Daily Mail.

Эксперты продолжают работать над воссоединением двух частей одного древнего савана: одной из Института Гетти в Калифорнии, и другой из музея Тис при Кентерберийском университете в Новой Зеландии.

Видео дня

Найденный в США фрагмент создан из набора повязок, которые оторвали от тела мумии. Ими обматывали тела мертвых в 300 г. до н.э.

Адъюнкт-профессор классической литературы Элисон Гриффит сказал, что между двумя фрагментами есть небольшой утерянный промежуток, но, несмотря на это, сцена и заклинание "имеют смысл".

Соединение двух частей полотна позволяет решить часть давней головоломки и прочитать экспертам текст на языке Древнего Египта.

Вера древнего Египта заключалась в том, что умершие нуждались в мирских вещах на пути в загробную жизнь. Поэтому искусство на пирамидах и гробницах действительно представляет собой сцены подношений, припасов, слуг и других вещей.

В более ранние периоды египтяне оставляли надписи на стенах гробницы, и только через время начали наносить иероглифы на полотно и папирус для обматывания тел.

"Трудно писать на ткани. Вам нужно перо и твердая рука, и этот человек проделал потрясающую работу ", – сказал о фрагменте доцент Гриффит.

Первоначально плащаница находилась в коллекции Чарльза Огастеса Мюррея, генерального консула Великобритании в Египте с 1846 по 1863 год, а затем стала частью коллекции сэра Томаса Филлипса (1883-1966).

Как сообщил OBOZREVATEL ранее, в Египте обнаружили 3-метровую голову статуи фараона Аменхотепа. Одна из самых невероятных находок пряталась в куске ткани.