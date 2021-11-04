Ученые наглядно показали, сколько льда потеряла Земля. Видео

Ежегодно с лица Земли исчезает более триллиона тонн льда. Наиболее уязвимы перед потеплением оказались полярные регионы, которые теряют его больше, чем любые другие места планеты.

Как написал Хайтек, Европейское космическое агентство (ЕКА) опубликовало на своем официальном сайте видео, на котором наглядно продемонстрировало, сколько ледяного покрова уже потеряла наша планета из-за прогрессирующих климатических изменений. Для анализа и составления "карты потерь" специалисты использовали данные со спутников ЕКА.

Как сказано, спутники мониторят движение льдов над Арктикой уже около 40 лет. Мониторинг потерь льда мировых ледников, ледяных щитов и оледеневших земель показывает – в последнее время планета стала терять лед гораздо быстрее, чем это было 20-50-100 лет назад.

Видео дня

"Ежегодно исчезает более триллиона тонн льда, что сопоставимо по площади нескольким большим городам, например, как Лондон. Чтобы взять ситуацию под контроль, необходимо стабилизировать глобальную температуру и тут важно сделать это чем быстрее", – подчеркивают ученые.

Среди спутников, которые отслеживают состояние ледников планеты – Sentinel-3. Он расположен на высоте 815 км над Землей. Это высокоточный прибор, который может определять высоту ледяного покрова вплоть до десятков сантиметров, что дает наиболее точные характеристики потерь.

Исследование, проведенное учеными из Ланкастерского университета (Великобритания) и ЕКА в 2019 году показало, что Sentinel-3 может точно определять участки, на которых уровень льда падает особенно сильно.

Район Арктики – разделен между: Россией, Норвегией, Данией, США и Канадой. Дании, в том числе, принадлежит крупнейший остров арктической зоны – Гренландия. В Арктике проживает около четырёх миллионов человек. Для этой территории характерна длинная холодная зима и короткое в меру прохладное лето. Средняя температура июля колеблется в пределах от -10 °C в приполярных областях до +10 °C на северных границах континентов. Зимой в Арктике столбик термометра опускается до отметки от -10 °C в континентальной части до -40 °C по мере приближения к Северному полюсу.

Ученые всего мира отмечают резкое таяние ледников на данной территории. В частности, о потере ледяного покрова говорится и в исследовании ряда мировых институтов. В документе отмечается, что за последние десять лет уровень арктического льда сократился на 13% по сравнению с 1979 годом, а его средняя толщина только в Баренцевом море уменьшилась на 90%. По мнению ученых сокращения попадания льда в другие бассейны Земли будет и дальше провоцировать различные стихийные бедствия: наводнения, цунами, штормы и засухи.

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