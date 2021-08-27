Убившего 77 человек норвежского террориста Брейвика могут выпустить на свободу

Норвежский суд в Осло рассмотрит ходатайство массового убийцы Андерса Брейвика, чье имя прогремело на весь мир 10 лет назад, когда от его теракта погибли 77 человек, еще десятки остались инвалидами. Осужденный подал прошение об условно-досрочном освобождении.

Об этом сообщило издание VG, ссылаясь на материалы в суде. Известно, что уже назначена дата заседания.

Прокурор Осло категорически не поддерживает заявление Брейвика и готовит обвинение по новой уголовной статье. Однако признает, что именно на ближайшем заседании решится дальнейшая судьба самого безжалостного преступника в новейшей истории Норвегии.

Отметим, что Андерс Брейвик получил приговор в виде лишения свободы на 21 год. Согласно законодательству Королевства, после истечения десятилетия в тюрьме, заключенный может подать ходатайство о помиловании или условно-досрочном освобождении. 5 июня 2021 года исполнилось 10 лет, как Брейвик провел за решеткой и он решил использовать свой шанс.

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Для родственников жертв Брейвика эта новость стала шокирующей. Они призвали прессу максимально широко освещать это событие, чтобы общественный резонанс предотвратил выход террориста на свободу.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 2014 года Брейвик начал активно жаловаться на условия содержания в одиночной камеры. При этом его камера состоит из спальни, кабинета и спортзала, а тюремная система в Норвегии признана одной из лучших и гуманных в мире.