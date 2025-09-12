Слава Україні!

Слава захисникам України та усієї сучасної цивілізації!

Новости из США. Четверг, 11 сентября 2025.

Сегодня в выпуске:

Убийство Чарли Кирка

Атака российских дронов на Польшу и молчание США

Продолжается рост инфляции

В Сенат внесен законопроект о признании России страной-спонсором терроризма. Скорее всего его ждет судьба законопроекта о санкциях: он вряд ли будет рассмотрен

* В США, в принципе, практически единственной обсуждаемой новостью уже второй день является произошедшее в среду убийство 31-летнего ультраправого активиста Чарли Кирка.

Убийство Кирка настолько вытеснило все остальные новости, что даже 24-я годовщина терактов 11 сентября 2001 года не освещалась так, как обычно (за исключением выступления президента возле Пентагона, где традиционно проходит одна из церемоний).

Кирк был очень популярным в MAGA-движении пропагандистом-подкастером и организатором, привлекавшим в это движение молодежь. Взгляды, которые он пропагандировал – это квинтэссенция современной ультраправой идеологии.

Но не может быть никаких комментариев к произошедшему, кроме того, что убийство – это самое тяжкое преступление, что демонстративное политическое убийство – это самое тяжкое преступление при отягчающих обстоятельствах, что политические убийства в абсолютно расколотой на непримиримые политические лагеря стране – это прямой путь к гражданской войне.

Ультраправые политические и идеологические взгляды Кирка совершенно точно не воспринимаются по крайней мере половиной американцев. Для многих из этой половины такие взгляды просто отвратительны. Но политические убийства не просто отвратительны. Они являются крайне опасной дорогой в пропасть.

Невозможно не согласиться с бывшей демократической конгрессвумен Габби Гиффордс (женой сенатора Марка Келли), которая чудом выжила после покушения на ее жизнь в 2011 году и полученного тяжелого ранения в голову: в демократической стране всегда есть противоборствующие политические лагеря, всегда есть несогласные с твоей позицией. Но в демократической стране политические споры должны разрешаться путем голосования на избирательных участках и в свободных дискуссиях. А не выстрелами из снайперских винтовок.

В сегодняшних США, в условиях небывалого со времен Гражданской войны раскола в стране, может оказаться достаточно одной искры, чтобы в стране разгорелся пожар, который невозможно будет потушить. Убийства на почве политической и идеологической ненависти становятся слишком частыми. Вспомним недавнее, столь же жестокое, как и убийство Кирка, умышленное убийство в Миннесоте депутата демократа штатной легислатуры и ее мужа праворадикальным фанатиком, ранения, нанесенные там же, и тем же убийцей еще одному демократическому депутату штатной легислатуры и его жене.

Слишком много ненависти витает буквально в воздухе. И на фоне убийства Кирка СМИ почти не заметили очередную стрельбу в очередной школе, на этот раз в среду в Колорадо – два старшеклассника были тяжело ранены третьим, который после стрельбы в одноклассников нанес себе смертельное ранение.

За помощь в поиске убийцы Кирка ФБР обещало вознаграждение в $100 тысяч. Опубликованы не слишком качественные фотографии подозреваемого – очевидно, это кадры с камер наблюдения. По ТВ показали видео с камеры наблюдения, как предполагаемый убийца спускается с крыши, с которой он стрелял и бежит с территории университетского кампуса, где произошло убийство.

* США по-прежнему никак не отреагировали на демонстративное и провокационное появление большого количества российских дронов в воздушном пространстве Польши, в воздушном пространстве НАТО, на фактическую атаку российскими дронами воздушного пространства НАТО. Ни слова не сказал об этом президент, ни слова не сказал государственный секретарь, ни слова не высказал от имени США Госдепартамент. Трамп, правда, говорил с президентом Польши Навроцким, но о чем говорил, неизвестно. Белый Дом не публикует никаких сообщений о телефонных разговорах с иностранными лидерами. По сообщениям польских СМИ, Трамп обещал Навроцкому усилить военное присутствие США в Польше.

Госсекретарь Рубио был занят другими делами. В четверг он разговаривал с министром иностранных дел… нет, не с идеологически чуждым министром иностранных дел Польши либералом Радославом Сикорским, а с идеологически близким министром иностранных дел Венгрии Сиярто. Как сообщила пресс-служба Госдепартамента, "Госсекретарь Марко Рубио сегодня провел беседу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сиярто, чтобы подчеркнуть важность поддержки мирного процесса, направленного на прекращение российско-украинского конфликта посредством долгосрочного урегулирования путем переговоров. Госсекретарь и министр иностранных дел также обсудили стратегические усилия по обеспечению энергетической безопасности".

Было бы, конечно, интересно узнать, какие именно стратегические усилия. В течение только третьего года большой российско-украинской войны Венгрия и Словакия закупили российской нефти примерно на $5.5 миллиарда. Входит ли это в стратегические усилия?

Тем не менее в пятницу США вынуждены будут высказать позицию в связи с российской провокацией в Польше, поскольку по требованию Польши состоится заседание Совета Безопасности ООН, на котором членам Совета Безопасности необходимо будет высказаться.

Кстати, в четверг состоялось заседание Совета Безопасности ООН, на котором единогласно была принята резолюция, осуждающая удар, нанесенный Израилем по Катару. И США, соответственно, проголосовали "за".

С моей точки зрения говорить о том, что НАТО не отреагировало на вторжение российских дронов в польское воздушное пространство, нельзя. В отражении этой атаки участвовали, кроме ВВС Польши, также ВВС Нидерландов и Италии. Очевидно, по запросу Польши были задействованы предусмотренные для такой ситуации стандартные протоколы совместных действий.

Говорить нужно о другом. Провокация, устроенная путиным, в первую очередь была направлена на то, чтобы проверить какой будет политическая реакция стран НАТО и в первую очередь, политическая реакция США. И здесь путин добился того, чего хотел – политическая реакция США отсутствует. Осудить Россию и путина 47-й президент не может (а то ведь это помешает "мирным переговорам"). Призвать вслух Польшу перестать помогать Украине тоже не может.

В среду ведущая телеканала MSNBC спросила заместителя председателя сенатского комитета по разведке демократа Марка Уорнера, что же может быть дальше, что будет, если в следующий раз путин ударит по Польше ракетой. На что Уорнер ответил, что Трамп в этом случае, наверно, скажет, что ему нужно две недели, чтобы решить, что же ему делать.

Как тут не вспомнить, что 10 сентября 2024 года во время теледебатов кандидатов в президенты Камала Харрис предупреждала, что именно Польша будет следующей целью путина, который съест Трампа на ланч. "Ну вот!", – как написал в своем вчерашнем твите 47-й президент. Вот и приехали.

* В четверг опубликованы официальные данные статистического бюро об инфляции в США. В августе инфляция продолжила расти и составила 2.9% в годовом исчислении. Основные компоненты роста цен – тарифы, введенные Трампом, бензин, керосин и дизельное топливо, продукты питания, авиабилеты.

Многие экономисты в своих комментариях все чаще начинают говорить об опасности стагфляции, когда одновременно растет инфляция и отсутствует экономический рост.

* В четверг сенаторы республиканцы Грэм и Бритт и сенаторы демократы Блюменталь и Клобучар провели пресс-конференцию, на которой представили свой законопроект, который обязывает государственного секретаря в течение 60 дней объявить Россию страной-спонсором терроризма за похищение 19 тысяч 546-ти украинских детей.

Законопроект хороший и правильный. Но шансов на то, что лидер республиканцев в Сенате Тун включит его в повестку дня, очень мало. Еще меньше шансов, что это сделает спикер Палаты Представителей Джонсон. Оба они не делают ничего, что может не понравиться Трампу и ставят в повестку дня своих палат только те законопроекты, которые одобряет президент.

Достаточно вспомнить застрявший в Сенате законопроект Грэма-Блюменталя, который делал санкции против России законом и предусматривал вторичные санкции в виде 500% тарифов на импорт из стран, которые покупают российскую нефть. Несмотря на то, что 85 сенаторов из 100 стали коспонсорами законопроекта, лидер республиканцев Тун не ставит его в повестку дня, поскольку Трамп не хочет принятия этого законопроекта.

К сожалению, новый законопроект ждет скорее всего та же судьба. Поскольку, как и законопроект о санкциях, если его включить в повестку дня, за него проголосует такое большинство членов Конгресса, которое сможет преодолеть потенциальное вето президента.

До конца истории под названием "Страх: Трамп в Белом Доме" (с) (название книги Боба Вудворда, изданной в 2018 году) осталось 1227 дней.

Спасибо всем, кто прочитал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга, помогайте друг другу. Здоровья всем.

В конечном итоге то, что происходит в мире, зависит от нас. От того, боремся ли мы со злом, делаем ли Добро, остаемся ли просто наблюдателями, ждем ли пассивно и верим, что кто-то где-то что-то решит за нас, или боремся со злом и делаем все возможное, чтобы победило Добро.

Мы не должны допустить того, чтобы зло победило. Победа зла будет означать конец мира, в котором мы живем. Допустить этого мы не можем. Особенно сейчас.

Українські Друзі, обіймаю та люблю вас усіх. Бережіть один одного, дуже вас прошу.

Україна є і буде завжди.

А зло буде переможене та покаране. І це неодмінно.