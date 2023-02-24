Uber запустил две кампании в поддержку Украины к годовщине полномасштабного вторжения

К годовщине полномасштабного вторжения Uber запустил две кампании в поддержку Украины. Пользователи Uber в шестнадцати странах Европы, включая Великобританию, могут поддержать Украину через фандрейзинговую платформу UNITED24 каждый раз, когда путешествуют из Uber, благодаря опции "Uber для Украины" в приложении. А с 23 февраля тысячи LED-экранов с информацией о благотворительном сборе "Keep Ukraine Moving" на реанимобиле через UNITED24 появятся на крышах такси Uber в семи городах США: Бостоне, Нью-Йорке, Чикаго, Атланте, Далласе, Фениксе и Лос- Анджелес.

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Пассажиры Uber в европейских странах могут выбрать поездку на UberX, из которой 1 фунт стерлингов (в Великобритании) или 1 евро (в других странах Европы) пойдут на покупку необходимых машин скорой помощи для спасения жизней в Украине.

Сбор проходит в партнерстве с UNITED24, международной фандрейзинговой платформой, созданной по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского. Во время предыдущих кампаний Uber собрал более 3 миллионов долларов благодаря пожертвованиям пользователей и вкладу самой компании. Этих средств хватило на покупку 50 машин скорой помощи.

Параллельно к годовщине противостояния Украины российскому вторжению UNITED24 и отдел маркетинга Uber Cartop создали новую информационную кампанию в США. Ее цель состоит в том, чтобы как можно больше людей там узнали о том, как поддержать Украину. В частности, помочь закрыть потребность в автомобилях скорой помощи.

Сегодня тысячи LED-экранов с информацией о благотворительном сборе "Keep Ukraine Moving" появятся на капотах такси Uber в семи городах США: Бостоне, Нью-Йорке, Чикаго, Атланте, Далласе, Фениксе и Лос-Анджелесе. В частности, в Нью-Йорке экранами оборудовали фирменные желтые кебы, курсирующие поблизости от Таймс-сквера, Рокфеллеровского центра и Музея искусства Метрополитен.

"Пока храбрый народ Украины мужественно встречает второй год полномасштабной войны, мы должны продолжать поддерживать его. Вместе с пользователями со всего мира мы уже передали Украине 50 автомобилей скорой помощи. Но мы должны действовать дальше. Поэтому сегодня люди по всей Европе могут сделать проявление своей чрезвычайной солидарности частью своей повседневной жизни", – комментирует Дара Хосровшахи, CEO Uber.

"Во время полномасштабной войны бизнесы и люди из более 110 стран поддержали Украину через платформу сбора средств UNITED24. Большие мировые компании, такие как Uber, помогают не только собрать средства на машины скорой помощи, но и удержать Украину в центре внимания всего мира. Я благодарен компании и ее клиентам, которые поддерживают украинских медицинских работников в этот поворотный момент мировой истории", – отметил Михаил Федоров, вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Украины.

"Через год после начала полномасштабного вторжения мы продолжаем бороться за каждое пожертвование для Украины, а также за внимание мирового сообщества. Мы благодарны Uber за постоянную поддержку. Они помогают нам собирать средства на реанимобили, которые ежедневно спасают жизнь, а также помогают держать внимание демократического мира на Украине", – сказала координатор UNITED24 Ярослав Гресь.