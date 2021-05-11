Выступление американского президента Джозефа Байдена на саммите "бухарестской девятки" продемонстрировало, что новая американская администрация с особым вниманием относится к вопросам безопасности в центре и на востоке Европы

И если вспомнить, что только несколько дней назад прошел визит американского госсекретаря Энтони Блинкена в украинскую столицу, это внимание выглядит еще более очевидным, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

Администрация Дональда Трампа также имела особые отношения с некоторыми центрально странами. Но интерес к Польше или Венгрии мог быть объяснен прежде всего тем, что их лидеры поддерживали американского президента в ситуации тех непростых отношений, которые сложились у него с лидерами ведущих стран Европы. У Байдена проблем с Меркель или Макроном нет. И тем важнее поддержка, которую американский президент демонстрирует странам "бухарестской девятки" - потому что эта поддержка связана прежде всего с общими подходами к безопасности континента. При этом большая часть стран "бухарестской девятки" прекрасно понимает те проблемы, которые создает в регионе агрессивная активность России. И поддерживает Украину - о чем еще раз было сказано во время дискуссии на этой встрече. А это значит, что когда украинская тема прозвучит на предстоящем саммите НАТО, президент США и руководители стран Центральной Европы, пусть и не все, будут выступать согласованно.

Украина важно воспользоваться и этим взаимопониманием и интересом Белого дома к проблемам востока Европы. Такой интерес может создать в НАТО прочную коалицию стран, которые будут выступать за ускорение процесса евроатлантической интеграции Украины и помощь нашей стране в ее противостоянии агрессии. И может помочь убедить тех в НАТО, кто все еще считает, что с Путиным можно не просто разговаривать, но и договариваться.

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