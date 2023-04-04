Сегодня ФИНЛЯНДИЯ – 31 государство в составе НАТО!

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Сегодня, в День основания НАТО (Альянс был создан 4 апреля 1949 года), состоится церемония присоединения Финляндии к НАТО и будет поднят финский флаг у штаб-квартиры Альянса в Брюсселе. Об этом на своем официальном сайте сообщает президент Финляндской Республики Саули Ниинистё.

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Нагадаю, що Фінляндія стане 6 державою-сусідкою Росії, яка стане членом НАТО (до неї країнами НАТО, що мають кордон з Росією, стали Норвегія, Польща, Естонія, Латвія і Литва) та відповідно продовжить НАТівську стіну з країною-ТЕРОРИСТКОЮ ще на 1 тисячу 325,8 км.

Сподіваємося, що услід за ШВЕЦІЄЮ, яка стане 32 членом НАТО, УКРАЇНА ЗАВЕРШИТЬ будівництво цієї НАТІвської стіни на кордоні з російською ордою країни-терористки військового злочинця Путіна та стане 33 членом Північноатлантичного альянсу!

Україна і Фінляндія – навіки разом!

П.С. Кордон України з Росією є найдовшим у Європі й сягає 2 тисяч 295 км.