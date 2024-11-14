Два мордорских политика с большим прошлым и несколько неопределённым настоящим намекнули, что Трампа вот-вот должны убить: совсем недавно медведев — за то, что тот будет стремиться закончить войну в Украине, а теперь и патрушев — за невыполнение определённых обещаний.

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В эти же дни в москве опровергли телефонный разговор, который был с Трампом у путина и о котором с подробностями рассказала The Washington Post, да и в перечне разговоров Трампа за тот день такого разговора не было, как не было — согласно заявлению уже нашего МИД — и предупреждения о нём Украины, о котором тоже писала WP.

Мир обескуражен: все почему-то вопреки всем опровержениям уверены даже в подробностях этого разговора, которые живо комментируют, а не уверены лишь в том, что этот очень интересный разговор действительно был.

Так что он ещё не возвратился в Белый дом, но уже было два неудачных покушения на него, обсуждаются/анонсируются и будущие, а с кем он говорил — он не знает сам (Кафка кайфует) да и не очень хочет знать.

Снайпер, которому сначала никто не захотел мешать, целил в висок, но попал в ухо, и примерно половина человечества искренне желает следующему не промахнуться.