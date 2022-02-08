У Путина остался один выход: что пишут на Западе о сделке лидеров России и Китая

Президент РФ Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпинь перед началом Олимпийских игр подписали совместное заявление о сотрудничестве и противостоянии Западу. Пекин дал понять, что поддерживает "озабоченность" Москвы относительно ее безопасности. Однако иностранные эксперты считают, что в случае реального вторжения российских войск в Украину КНР не станет помогать Кремлю из-за страха перед американскими санкциями.

Как еще западные издания комментируют прошедшую встречу политиков – читайте в подборке OBOZREVATEL.

У России на фоне геополитического конфликта с Западом остался лишь один очевидный союзник – Китай. Однако экспертное сообщество сходится во мнении, что поддержка Пекина сводится только к громким заявлениям, но не к реальным действиям.

Так, бывший советник американского госсекретаря Пол Гобл утверждает, что экономическое соглашение – газовый договор на 30 лет – которое подписали лидеры стран, на самом деле попытка продемонстрировать поддержку России, не предпринимая конкретных шагов. Все из-за того, что Пекин опасается санкций со стороны США.

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"Китай продемонстрировал поддержку России, но не зашел так далеко, чтобы рискнуть введением Америкой санкции против Пекина. А Путину всегда приятно, когда лидер крупной державы готов говорить с ним, потому что не все это делают; он хочет внимания, особенно учитывая особое положение России на Олимпийских играх. Это прекрасный повод для Путина выделиться среди всех остальных", – отметил он.

Профессор политологии Гарвардского университета Роберт Росс соглашается с таким мнением и констатирует, что строительство нового трубопровода с Сахалина в Китай займет много времени. По этой причине в краткосрочной перспективе китайцы не смогут помочь России компенсировать экономические санкции, которые Запад может ввести за вторжение в Украину.

"Китайцы были осторожны в том, что они готовы взять на себя. Я не видел гарантий безопасности России и, конечно же, никаких обязательств по поддержке РФ в случае вторжения. Нет никакого намека на союз. Россия, естественно, хочет усилить любые сигналы из Китая. Но все же нужно слушать и китайскую сторону и делать более осторожные выводы", – добавил эксперт.

Вторжение российских войск откладывается как минимум до лета, считает российский политолог Андрей Никулин. Эскалация затянется в связи с зимними Олимпийскими играми в Пекине, а также предстоящей весенней распутицей и бездорожьем. В то же время, считает эксперт, Кремль по-прежнему будет использовать угрозу полномасштабной войны – других рычагов влияния на Запад у него нет.

"Путину в его положении необходимо продолжать нагнетать напряженность, чтобы усиливать свои позиции в переговорном процессе по теме безопасности в Европе... Москва, несмотря на все проблемы, которые она создает для российской экономики своей политикой на украинском направлении, похоже, не изменит курса хотя бы просто потому, что больше у нее ничего нет в запасе", – говорит политолог.

Эксперты, с которым пообщались журналисты CNN, констатируют, что у Китая есть собственные разногласия с Западом, поэтому его поддержку России можно понять. "Си Цзиньпин почти наверняка считает, что в поддержке России есть стратегический интерес. Ведь Китай остается в постоянных ссорах с США", – говорит научный сотрудник по КНР в Фонде защиты демократий Крейг Синглтон.

Эксперты подчеркивают, что Россия сильно зависит от Китая в торговле, но не наоборот. А китайская экономика уже находится в шатком положении, что не позволяет так уж сильно Си Цзиньпиню "связывать состояние своей страны с состоянием Кремля в случае военного кризиса".

"Для Путина будет "победа", если Си Цзиньпин просто станет следовать заявленному Китаем стремлению к дипломатическому урегулированию кризиса, поскольку это подразумевает, что недовольство главы РФ законно. Кроме того, Китаю может быть трудно по-настоящему углубить свои экономические связи с Россией, по крайней мере, в ближайшее время", – добавил Синглтон.

Иностранные эксперты считают, что прочные отношения с Китаем только смягчат, но не нейтрализуют воздействие санкций на Россию. К примеру, Запад может удалить РФ из SWIFT, тем самым отрезав страну мировой банковской системы.

"Китайский юань далек от того, чтобы быть достаточно интернационализированным и конкурировать с долларом США. Последний играет решающую роль как в SWIFT, так и в торговле такими товарами, как нефть и газ – жизненной силой российской экономики", – объяснил Алекс Капри из Фонда им. Генриха Белля.

Аналитики Eurasia Group в отчете написали: мол, Пекин мог бы удвоить усилия по созданию платежной системы, деноминированной в юанях, что позволило бы ему более свободно вести дела со странами, в отношении которых введены санкции Запада, без использования долларов или евро. Но несмотря на это, компании в Китае и России "по-прежнему предпочитают проводить торговлю в свободно конвертируемой валюте", а это означает, что любые усилия по уменьшению влияния Запада будут "скорее желательными, чем реальными".

В случае введения "санкций судного дня" Россия окажется изолирована от западных рынков, что подтолкнет Кремль к развороту в сторону китайского и азиатского рынка. У этого сценария есть неприятные для России последствия: страна в таком случае рискует стать "вассалом Китая", а "российские дипломаты и военные знают, что китайцы несентиментальны с иждивенцами и сателлитами", – напоминает бывший советник Госдепартамента Элиот Коэн.

Визит президента Путина в Пекин для переговоров с китайским лидером свидетельствует о серьезности угрозы, которую новая "ось зла" представляет для западных ценностей, предупреждает обозреватель Daily Mail Марк Алмонд. По его мнению, Россия и Китай намерены совместно подорвать основы глобальной безопасности и перекроить геополитическую карту планеты.

Как отмечает журналист, в конце Второй мировой войны Великобритания, США и СССР победили державы "оси" — Германию, Италию и Японию. Полвека спустя, после терактов 11 сентября, президент США Джордж Буш описал новую "ось зла": Иран, Ирак и Северная Корея, — которых обвинил в спонсировании терроризма по всему миру.

Теперь же новая "ось зла" угрожает подорвать основы глобальной безопасности и перекроить геополитическую карту планеты. Алмонд полагает, что лидеры России и Китая "разделяют взаимное презрение к демократии, правам человека и индивидуальным свободам", а их амбиции "дополняют друг друга". В частности, Кремль пытается заставить Украину отказаться от членства в НАТО, а также ослабить Североатлантический альянс, вынуждая Вашингтон отказать Киеву в членстве в блоке.

"Было бы глубоко наивно полагать, что, так как западные ценности лучше авторитарных, мы обязательно одержим победу в этой непримиримой борьбе", — пишет обозреватель.

Журналист напоминает, что в 1930-х годах попытка умиротворения "оси" едва не привела к краху западной цивилизации. И хотя Путина и Си Цзиньпина нельзя сравнивать с Адольфом Гитлером, они стратегически мыслят и объединяют колоссальные ресурсы, чтобы подорвать западный образ жизни. В своей статье для Daily Mail Алмонд предупреждает, что вызов, который Западу бросает современная "ось зла", схож с тем, с которым Европа и США столкнулись в прошлом веке.

Лидеры Китая внимательно следят за скоплением российских войск вокруг Украины, пишет The New York Times. Они рассматривают текущее противостояние как испытание американской решимости, которое может отвлечь администрацию Байдена от КНР как главного стратегического соперника США – в частности, от растущей американской поддержки Тайваня, который Пекин считает частью своей территории.

"Китайские официальные лица рассматривают стремление России дать отпор НАТО как параллель с их собственными усилиями, направленными на то, чтобы помешать Штатам создавать альянсы и партнерские отношения в Азии для противодействия Китаю. Хотя в геополитическом положении у Украины и Тайваня много различий, использование Путиным исторических мифов и явной военной силы для оправдания захвата вызывает резонанс среди "ястребов" в Пекине", – говорится в публикации.

CNN также убежден, что вторжение России в Украину и реакция Запада повлияют на решимость китайских властей. А в случае бездействия со стороны ЕС и США в мире будет наблюдаться эффект домино в течение многих лет и, возможно, десятилетий. Это покажет диктаторам всего мира, что "Штаты – бумажный тигр" (метафора, которая используется для обозначения чего-то опасного только с виду, но на самом деле безобидного).

Что в итоге? Как видим, западные издания серьезно относятся к недавней встречи лидеров Китая и России. Некоторые даже сравнивают их сотрудничество с гитлеровской коалицией. Но все же эксперты отмечают, что в случае вторжения российских войск в Украину глава Кремля не получит поддержку со стороны Пекина, на которую так рассчитывает. Западные санкции по-прежнему остаются весомым аргументов для Китая, чтобы не ввязываться в новую войну против Запада.