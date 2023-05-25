'У Путина нет шансов': что говорил о войне в Украине Десантис, который будет бороться за пост президента США, и что стоит за сменой риторики

Губернатор Флориды Рон Десантис может стать главным конкурентом Дональда Трампа среди сторонников республиканской партии. 44-летний Десантис объявил о своей кандидатуре на должность в Белом доме в стриме на Twitter вместе с владельцем социальной сети Илоном Маском.

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Как сообщает AP News, необычное решение объявить о своей кампании в онлайн-разговоре в конце концов имело результат. Из-за нагрузки аудиопоток неоднократно прерывался, что привело к трудностям для многих пользователей, которые не смогли в реальном времени услышать заявления от этого кандидата на пост президента.

"Упадок Америки не является неизбежным — это выбор. И мы должны выбрать новое направление — путь, который приведет к возрождению Америки, — заявил Десантис в потоке, рассказывая о своих консервативных достижениях. – Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов, чтобы возглавить наше большое возвращение Америки".

Критики в обеих политических партиях были увлечены сложным началом пути Десантиса, однако его заявление свидетельствует о новом этапе его роста в политическом пространстве.

Как рассказывает BBC, несмотря на то, что социологические исследования пока показывают, что Десантис имеет лишь 20% поддержки среди республиканцев, по сравнению с 58% Дональда Трампа, он все же является сильным вторым кандидатом в консервативном спектре. Если Трамп проиграет и будут судебные дела против него, Десантис может стать главным претендентом от республиканцев. Так, большинство местного населения Флориды поддерживает Десантиса, возглавляющего этот штат.

Какого мнения придерживается Десантис по поводу войны в Украине?

В ноябре 2024 года пройдут президентские выборы в США. Отметим, что Америка является союзником и партнером Украины, поэтому ее поддержка при российском вторжении в наше государство не может быть недооценена. Таким образом отношение будущего президента США к Украине играет значительную роль в процессе восстановления Украины, если не в самой победе Киева над Москвой.

В марте, во время интервью журналисту Fox, Рон Десантис охарактеризовал конфликт между Россией и Украиной как "территориальный спор" и выразил критику в адрес Байдена, который, по мнению Десантиса, чрезмерно помогает Украине.

Эти заявления вызвали большое количество критики в политических кругах. Поэтому, всего за несколько недель, Десантис признал, что его выражения были неправильным выбором слов и заявил, что если бы мог, выразился бы более однозначно.

В других вопросах Десантис достаточно прямолинеен. Он считал, что Россия совершила ошибку, вторгнувшись в Украину в 2014 году, аннексировав Крым и захватив часть Донбасса. По словам Десантиса, эти территории должны принадлежать украинскому народу.

"Если бы было в моих силах, я бесспорно вернул бы эти территории Украине", – утверждает политик, отметив, что аннексии этих территорий Россией нет никаких оправданий.

По словам Десантиса, современные действия России в отношении Украины также очевидно являются вторжением. Однако губернатор выступает против отправки американских военных в Украину, отражая таким образом официальную позицию администрации Байдена по этому вопросу.

Десантис считает, что у Путина нет шансов победить войну в Украине. По его словам, это ставит под угрозу самое существование и власть российского президента. То, что Десантис наблюдает – это то, что украинское правительство не подвергается давлению со стороны России, и это, по его мнению, является позитивным развитием событий.

В то же время, политик выражает обеспокоенность возможной эскалацией напряженностей между Вашингтоном и Москвой из-за роста поставок оружия в Украину.

Десантиса также беспокоит, как долго может продолжаться конфликт России против Украины на Донбассе и Крыму, где, по его мнению, проживает значительное количество этнических россиян. Политик выражает обеспокоенность тем, что ситуация может зайти в тупик на долгий период и привести к большому количеству жертв среди гражданского населения.

Ранее сообщалось, что США рассматривают передачу F-16 Украине в "долгосрочной перспективе". Это значит, что до контрнаступления нашим Вооруженным силам на эти самолеты рассчитывать не стоит.

В то же время в Воздушных силах уточнили, что обучение украинских пилотов на истребителях F-16 еще не началось. Проводятся подготовительные мероприятия, чтобы специалисты были готовы к началу тренировок.

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